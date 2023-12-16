Погода в Киеве завтра днем ожидается теплая.

Прогноз погоды на 17 декабря для части Украины "нерадужный" - в центральных, северных, западных областях и на Харьковщине днем возможен снег и дождь.

В частности, небольшой мокрый снег и дождь ожидаются в Киевской области, на дорогах кое-где будет гололедица, предупредил Украинский гидрометцентр в Facebook. Синоптики добавили, что в западных регионах может быть сильный ветер - порывы могут достигать скорости от 15 до 20 м/с.

"...Температура ночью от 1° тепла до 4° мороза, днем 0-5° тепла; в восточных и Сумской областях и Карпатах ночью 4-9°, днем 0-5° мороза. Температура по (Киевской, - Ред.) области ночью от 1° тепла до 4° мороза, днем 0-5° тепла; в Киеве ночью около 0°, днем около 2-4° тепла", - отметили в Гидрометцентре.

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По сведениям экспертов, скользко на дорогах может быть на большей части нашего государства, гололедица не грозит только югу.

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УНИАН предупреждал, что 16 декабря в Украине станет ощутимо холоднее.

Отмечалось, что температура воздуха снизится почти на всей территории Украины. Во многих регионах на левобережье Днепра минусовая температура прогнозировалась и днем, и ночью. Осадки - небольшой дождь и мокрый снег, ожидались только на севере нашего государства.

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