Снега следует ожидать на юге, в центре и на востоке

В Украину мчится новый циклон из Турции, который распространится на часть областей и накроет их снегом. Синоптик Наталья Птуха в интервью для NV рассказала, чего ждать украинцам от погоды на этой неделе.

"7−8 декабря из Турции и Черного моря подойдет южный циклон. Он не распространит свое влияние на всю территорию Украины, однако определенные его фронтальные системы будут забрасывать осадки и на территорию Украины — преимущественно в виде небольшого снега. Пострадают юг, центр и восток. А вот север и запад эта влажная судьба практически обойдет стороной", - отметила синоптик.

Она отметила, что влияние южного циклона на часть Украины продлится до 9 декабря, но никаких сложных погодных условий он не принесет.

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Что касается температуры, то второй половине недели мороз будет медленно отступать. Температура ночью и днем будет в пределах −1…−7, хотя в ночь на 8 декабря в западных областях будет еще −8…−13 градусов.

Птуха добавила, что в конце недели над Украиной будут преобладать уже западные атмосферные потоки. Температура станет еще выше, а с ней придут и осадки.

Прогноз погоды до конца недели - что известно

Ранее синоптик Наталья Птуха рассказывала, что ближайшая неделя станет передышкой после столь сложных погодных условий. Погода будет более спокойной, ведь будет влияние мощного антициклона с северо-востока.

в то же время метеоролог Игорь Кибальчич предупредил, что в Украину из российской Сибири несется мощный антициклон, который принесет украинцам новое похолодание вместе с ветрами.

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