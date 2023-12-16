Осадков в Украине практически не будет.

Сегодня, 16 декабря, в Украины станет заметно прохладнее. Температура снизится практически по всей стране. Во многих областях на левобережье "минус" будет как ночью, так и днем. Осадков ожидается мало - небольшие дожди и мокрый снег вероятны лишь в северной части Украины. Об этом сообщает Погода УНИАН.

На западе Украины столбики термометров покажут +2°...+4°. В Волынской и Ривненской областях пройдут небольшие дожди, местами - с мокрым снегом. На остальной территории существенных осадков не ожидается.

На севере Украины холоднее всего будет в Сумской области, где столбики термометров не поднимутся выше -3°. На остальной территории пройдет мокрый снег, а температура будет в пределах +1°...+2°.

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На востоке Украины сегодня будет холоднее всего. Тут в течение дня будет от -3° до -1°. Облачно с прояснениями, но без существенных осадков.

В центральной части Украины будет от -2° в Полтавской области до +3° - в Винницкой. Без осадков.

На юге Украины после довольно теплой недели температура упадет до -1°...+2°. Ожидается небольшая облачность, без осадков.

Приметы погоды 16 декабря

Ждите мороза, если кошка во время сна закрывает лапкой мордочку. Кошка ложится на пол, крепко спит; лежит посреди комнаты, откинув хвост; лежит животом вверх; садится на подоконник и смотрит в окно - к потеплению. А если кошка скребет пол, то будет метель.

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