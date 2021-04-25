Температура не поднимется выше +15°.

В воскресенье, 25 апреля, дожди накроют часть западных областей, север и Киевщину. На остальной территории - облачно с прояснениями, температура будет колебаться на уровне +8°...+15°.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

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В центральных регионах - преимущественно облачная погода с прояснениями. На Житомирщине, Винничине и в Хмельницком - дожди. Днем ожидается до +12°. Ночью - от +4°. В Киеве возможен дождь, днем температура составит +10°.

регионах - преимущественно облачная погода с прояснениями. На Житомирщине, Винничине и в Хмельницком - дожди. Днем ожидается до +12°. Ночью - от +4°. В Киеве возможен дождь, днем температура составит +10°. На западе Украины - преимущественно дождливая погода, местами выглянет солнце. Днем температура продержится на уровне +8°...+11°, а ночью опустится до -2°.

Украины - преимущественно дождливая погода, местами выглянет солнце. Днем температура продержится на уровне +8°...+11°, а ночью опустится до -2°. На севере - облачно с прояснениями и дожди. Столбики термометров в течение дня не опустятся ниже +10°, а ночью покажут -1°.

- облачно с прояснениями и дожди. Столбики термометров в течение дня не опустятся ниже +10°, а ночью покажут -1°. На юге воздух прогреется до +15°. В южных регионах Украины будет облачная погода с прояснениями. Ночью температура не опустится ниже +5°.

воздух прогреется до +15°. В южных регионах Украины будет облачная погода с прояснениями. Ночью температура не опустится ниже +5°. На востоке ожидается переменная облачность, без осадков. Днем температура будет колебаться на уровне +12°...+13°, а ночью упадет до +3°.

Народные приметы 25 апреля

25 апреля - день Василия преподобного. На Василия дождь падает - начало мая будет дождливым. На Василия солнце землю парит.

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Автор: Елена Пилипчак