С середины недели, 21 ноября, погода испортится по всей Украине. На западе страны осадки прекратятся, но заметно похолодает. Ветер, дожди, местами мокрый снег, сместятся вглубь страны, но температура в большинстве областей все еще останется на довольно высоком уровне, +10°...+15°, в Крыму - до +17°. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью 0°, днем +6°, мокрый снег.
- Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью -1°, днем +2°.
- В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +3°.
- В Ривне завтра ожидается пасмурная погода, ночью -1°, днем +2°.
- В Тернополе 21 ноября ночью будет 0°, днем +4°, небольшая облачность.
- В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью -2°, днем +2°.
- В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью -2°, днем +6°.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -1°, днем +4°, практически безоблачно.
- В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью -1°, днем +6°.
- В Виннице завтра будет -2°...+3°, небольшая облачность, снег.
- В Житомире в четверг ночью будет 0°, днем +2°, небольшая облачность.
- В Чернигове столбики термометров покажут 0°...+8°, небольшая облачность, сильный дождь.
- В Черкассах завтра будет пасмурно, ночью +1°, днем +10°, дождь.
- В Кропивницком температура ночью будет 0°, днем +12°, пасмурно, дождь.
- В Полтаве - пасмурно, температура воздуха +2°...+11°, дождь.
- В Одессе 21 ноября - небольшая облачность, температура ночью +2°, днем +13°, сильный дождь.
- В Херсоне в четверг ночью будет +1°, днем +15°, небольшая облачность, сильный дождь.
- В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +1°, днем +13°, сильный дождь.
- В Запорожье температура ночью +3°, днем +14°, пасмурно, дождь.
- В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +2°, а днем +10°, пасмурно, дождь.
- В Харькове - пасмурно, дождь, температура ночью +2°, днем +12°.
- В Днепре температура ночью будет +3°, днем +13°, пасмурно, дождь.
- В Симферополе в четверг будет пасмурно, +5°...+17°, дождь.
- В Краматорске завтра пасмурно, температура ночью +8°, днем +16°, дождь.
- В Северодонецке - пасмурно, температура ночью 7°, днем +16°, небольшой дождь.
Погода 21 ноября - праздник, приметы погоды
21 ноября - Собор Архистратига Михаила, Гавриила. Утром иней - на большие снега, а туман - на оттепель.