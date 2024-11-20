В одной части страны ожидается похолодание, а в другой - сильный ветер и осадки.

С середины недели, 21 ноября, погода испортится по всей Украине. На западе страны осадки прекратятся, но заметно похолодает. Ветер, дожди, местами мокрый снег, сместятся вглубь страны, но температура в большинстве областей все еще останется на довольно высоком уровне, +10°...+15°, в Крыму - до +17°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью 0°, днем +6°, мокрый снег.

Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью -1°, днем +2°.

В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +3°.

В Ривне завтра ожидается пасмурная погода, ночью -1°, днем +2°.

В Тернополе 21 ноября ночью будет 0°, днем +4°, небольшая облачность.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью -2°, днем +2°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью -2°, днем +6°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -1°, днем +4°, практически безоблачно.

В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью -1°, днем +6°.

В Виннице завтра будет -2°...+3°, небольшая облачность, снег.

В Житомире в четверг ночью будет 0°, днем +2°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут 0°...+8°, небольшая облачность, сильный дождь.

В Черкассах завтра будет пасмурно, ночью +1°, днем +10°, дождь.

В Кропивницком температура ночью будет 0°, днем +12°, пасмурно, дождь.

В Полтаве - пасмурно, температура воздуха +2°...+11°, дождь.

В Одессе 21 ноября - небольшая облачность, температура ночью +2°, днем +13°, сильный дождь.

В Херсоне в четверг ночью будет +1°, днем +15°, небольшая облачность, сильный дождь.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +1°, днем +13°, сильный дождь.

В Запорожье температура ночью +3°, днем +14°, пасмурно, дождь.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +2°, а днем +10°, пасмурно, дождь.

В Харькове - пасмурно, дождь, температура ночью +2°, днем +12°.

В Днепре температура ночью будет +3°, днем +13°, пасмурно, дождь.

В Симферополе в четверг будет пасмурно, +5°...+17°, дождь.

В Краматорске завтра пасмурно, температура ночью +8°, днем +16°, дождь.

В Северодонецке - пасмурно, температура ночью 7°, днем +16°, небольшой дождь.

Погода 21 ноября - праздник, приметы погоды

21 ноября - Собор Архистратига Михаила, Гавриила. Утром иней - на большие снега, а туман - на оттепель.

Вас также могут заинтересовать новости: