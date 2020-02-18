В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +10°

В столице сегодня потеплеет.

В Киеве сегодня потеплеет / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 18 февраля в Киеве без осадков, температура днем до +10°.

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Погода в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +10°, вечером - до +6°. Ветер западный и юго-западный, до 5,0 м/с.

Солнце в столице взошло в 07:06, а зайдет в 17:18.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 18 февраля, в Украине местами пройдут дожди, температура днем до +13°.

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