В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +10°
В столице сегодня потеплеет.
Согласно данным Погода УНИАН, 18 февраля в Киеве без осадков, температура днем до +10°.
Погода на неделю: в Украину идут дожди и потепление (карта)
Погода в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +10°, вечером - до +6°. Ветер западный и юго-западный, до 5,0 м/с.
Солнце в столице взошло в 07:06, а зайдет в 17:18.
Как сообщал УНИАН, во вторник, 18 февраля, в Украине местами пройдут дожди, температура днем до +13°.
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- Винница+9°... 0°
- Днепр+9°... +1°
- Донецк+7°... -4°
- Житомир+8°... +1°
- Запорожье+10°... +1°
- Ивано-Франковск+12°... -3°
- Киев+8°... +2°
- Кировоград+10°... 0°
- Луганск+7°... -1°
- Луцк+10°... -1°
- Львов+10°... -2°
- Николаев+8°... +2°
- Одесса+9°... +3°
- Полтава+8°... +2°
- Ровно+10°... -1°
- Симферополь+13°... -2°
- Сумы+6°... +1°
- Тернополь+9°... -2°
- Харьков+8°... +2°
- Херсон+10°... 0°
- Хмельницкий+7°... -2°
- Черкассы+9°... +1°
- Чернигов+7°... +2°
- Черновцы+9°... -1°
Виргиния, США
+7°
Погода Стерлинг - облачно с прояснениями
Ощущается как:+4 °
Влажность:80 %
Давление:760 мм
Ветер: 5.3 м/с
Вероятность осадков:50 %
Восход:06:57
Закат17:50
Видимость:16 км
Фаза луны:
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