В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +10°

08:30, 18 февраля 2020
5
0

В столице сегодня потеплеет.

В Киеве сегодня потеплеет / УНИАН
В Киеве сегодня потеплеет / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 18 февраля в Киеве без осадков, температура днем до +10°.

Погода на неделю: в Украину идут дожди и потепление (карта)

Погода в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +10°, вечером - до +6°. Ветер западный и юго-западный, до 5,0 м/с.

Солнце в столице взошло в 07:06, а зайдет в 17:18.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 18 февраля, в Украине местами пройдут дожди, температура днем до +13°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Киев#погода
Читайте также
Рианна в супероткровенном белье и чулках показала аппетитные формы (фото) Рианна в супероткровенном белье и чулках показала аппетитные формы (фото)
Астролог составила романтический гороскоп на День всех влюбленных по знакам Зодиака Астролог составила романтический гороскоп на День всех влюбленных по знакам Зодиака
Астролог рассказала, что подарить мужчинам на День всех влюбленных по знакам Зодиака Астролог рассказала, что подарить мужчинам на День всех влюбленных по знакам Зодиака
Ведущий "Орла и решки" сменил имидж (фото) Ведущий "Орла и решки" сменил имидж (фото)
Появилось видео секса учительницы с девятиклассником в российской школе Появилось видео секса учительницы с девятиклассником в российской школе
Гороскоп на 17-23 февраля: астролог рассказала, что ждет нас на этой неделе Гороскоп на 17-23 февраля: астролог рассказала, что ждет нас на этой неделе
Умерла известная украинская журналистка Ольга Шеремет Умерла известная украинская журналистка Ольга Шеремет
Погода в Украине
Виргиния, США
+7°
Погода Стерлинг - облачно с прояснениями
80 %
760 мм
5.3 м/с
50 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять