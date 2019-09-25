В Украине сегодня будет прохладно, на западе пройдут дожди (карта)

08:03, 25 сентября 2019
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Прохладнее всего будет на востоке.

В Украине сегодня будет прохладно / УНИАН
В Украине сегодня будет прохладно / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 25 сентября в Украине практически без осадков, на юге температура до +22°.

Синоптики предупреждают о сильных заморозках в Украине 25 сентября

Прогноз погоды на сегодня. На востоке без осадков, температура ночью до +1°, днем до +15°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +8°, днем до +22°.

На западе Украины местами пройдут дожди. Температура ночью до +9°, днем до +21°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +4°, днем до +17°. В центре без осадков, температура ночью до +6°, днем до +18°.

Прогноз на 25 сентября / УНИАН
Прогноз на 25 сентября / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 25 сентября - день Артемона. Существовало поверье, что змеи с этого дня перебираются из полей в леса и уходят под землю.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода#дождь
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