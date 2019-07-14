В Черновцах сильный ливень затопил десятки улиц (видео)

Дождь продолжался более часа, и успел залить водой ряд дорог в центральной части города.

Ряд улиц в центральной части города затоплены дождем / скриншот

В Черновцах в результате внезапного ливня оказались затопленными десятки улиц города.

Как передает корреспондент УНИАН, сильный дождь начался сегодня примерно в 17.50 и продолжался более часа.

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В результате непогоды на дорогах города затруднено движение транспорта. В то же время ряд улиц в центральной части города затоплены дождем.

Так, затопленными остаются часть улицы Русской, а также улицы Главной возле областной типографии.