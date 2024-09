Гитарист рассказал, как он чувствует себя сейчас.

Гитарист легендарной британской рок-группы Queen Брайан Мэй, который ранее выпустил духи с запахом барсука, перенес инсульт. Он рассказал о своем состоянии после приступа.

На днях 77-летний музыкант опубликовал в своем Instagram видео, в котором сообщил об инсульте. Он рассказал, что инсульт на некоторое время лишил его возможности играть на гитаре, пишет Newsweek. Сейчас Мэй чувствует себя лучше и он снова может заниматься любимым делом. По его словам, он молчал о состоянии своего здоровья, потому что не хотел, чтобы поклонники переживали за него и сочувствовали.

"Я здесь, чтобы сообщить вам, прежде всего, хорошие новости. Я думаю, хорошая новость заключается в том, что я могу играть на гитаре после событий последних нескольких дней. Они назвали это инсультом, и вдруг, как гром среди ясного неба, я потерял контроль над рукой, поэтому было немного страшно", - отметил гитарист.

В дополнение, Брайан указал, что после инсульта врачи запретили ему садиться за руль, а также путешествовать самолетом. Артисту советуют больше отдыхать, но ему сложно отказаться от активного образа жизни, который у него был до приступа.

"Я под домашним арестом, мне нельзя выходить на улицу, нельзя водить машину, нельзя садиться в самолет, нельзя повышать частоту сердечных сокращений, нельзя, чтобы надо мной пролетали самолеты, которые вызывают у меня стресс. Но я в порядке", - заверил музыкант.

К слову, Мэй был одним из основателей Queen в 1970 году. Группа стала одним из самых успешных рок-коллективов всех времен. Мэй написал много известных песен группы, в частности, "We Will Rock You", "The Show Must Go On" и "Who Wants to Live Forever". Кроме музыкальной карьеры, Брайан является защитником прав животных и активно участвует в кампаниях против жестокого обращения с ними.

Напомним, ранее Брайан Мэй перенес сердечный приступ. По словам музыканта, он никогда не думал, что с ним такое произойдет, ведь вел здоровый образ жизни и правильно питался.

