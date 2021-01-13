Вырученные от продаж деньги Брайан Мэй планирует направить на защиту дикой природы.

Гитарист группы Queen Брайан Мэй вместе с основателем и креативным менеджером итальянского парфюмерного бренда Серджо Момо, представил аромат Save Me.

Читайте также"Неожиданный запах": голливудская актриса выпустила свечи с ароматом оргазмаОб этом сообщает Billboard.

Духи, названные в честь песни группы Queen 1980 года, пахнут «сандалом и барсуком» - животным, защитой которого Мэй уже занимался.

Стандартный флакон объемом 50 миллилитров стоит 197 евро, а вместе с автографом исполнителя - 410 евро.

«Этот невероятный человек делает нечто прекрасное для защиты животных», - подписал Мэй фото в Instagram, на которой он с Момо подписывает флаконы.

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Автор: УНИАН