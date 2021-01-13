Гитарист группы Queen Брайан Мэй вместе с основателем и креативным менеджером итальянского парфюмерного бренда Серджо Момо, представил аромат Save Me.
Читайте также"Неожиданный запах": голливудская актриса выпустила свечи с ароматом оргазмаОб этом сообщает Billboard.
Духи, названные в честь песни группы Queen 1980 года, пахнут «сандалом и барсуком» - животным, защитой которого Мэй уже занимался.
Стандартный флакон объемом 50 миллилитров стоит 197 евро, а вместе с автографом исполнителя - 410 евро.
«Этот невероятный человек делает нечто прекрасное для защиты животных», - подписал Мэй фото в Instagram, на которой он с Момо подписывает флаконы.
Вас также могут заинтересовать новости
- Дом известного голливудского актера превратился в пепелище после пожаров в Калифорнии (фото)
- "Для любителей необычных ощущений": Rammstein выпустили духи с "ароматом кокаина"
- Тейлор Свифт сделала ценный сюрприз 11-летней девочке, ее родители потрясены (фото)
- Леди Гага станет лицом нового аромата от Valentino для людей без определенного гендера
- Умер модельер Пьер Карден
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram