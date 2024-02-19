"Оппенгеймер" опять получил больше всего наград.

18 февраля состоялась церемония вручения престижной кинопремии BAFTA-2024. Уже известно, какой фильм стал самым лучшим по версии премии, а также названы лучший актер и актриса этого года.

Всего было 24 номинации. Однако главную премию "Лучший фильм" забрал "Оппенгеймер" Кристофера Нолана. Также эта лента получила еще пять наград в разных номинациях.

"Оппенгеймер" - это история жизни американского физика Роберта Оппенгеймера, который стоял во главе первых разработок ядерного оружия.

Стоит отметить, что было еще несколько лент, которые забрали много наград. Например, "Бедные-несчастные", "Зона интересов" и "Оставленные".

Победители BAFTA-2024:

Лучший фильм - "Оппенгеймер"

Лучший британский фильм - "Зона интересов"

Лучший режиссер - Кристофер Нолан ("Оппенгеймер")

Лучшая актриса - Эмма Стоун ("Бедные-несчастные")

Лучший актер - Киллиан Мерфи ("Оппенгеймер")

Лучшая женская роль второго плана - Давайн Джой Рэндольф ("Оставленные")

Лучшая мужская роль второго плана - Роберт Дауни-младший ("Оппенгеймер")

Лучший оригинальный сценарий - "Анатомия падения"

Лучший адаптированный сценарий - "Американское чтиво"

Лучший анимационный фильм - "Мальчик и птица"

Лучшая музыка к фильму - "Оппенгеймер"

Лучшие визуальные эффекты - "Бедные-несчастные"

Лучший фильм на иностранном языке - "Зона интересов"

Лучший кастинг - "Оставленные"

Лучший монтаж - "Оппенгеймер"

Лучшая операторская работа - "Оппенгеймер"

Лучшая работа художника-постановщика - "Бедные-несчастные"

Лучший дизайн костюмов - "Бедные-несчастные"

Лучший грим и причёски - "Бедные-несчастные"

Лучший звук - "Зона интересов"

Лучший документальный фильм - "20 дней в Мариуполе"

Лучший дебют британского сценариста, режиссера или продюсера - "Мать-Земля"

Лучшая восходящая звезда - Мия Маккенна-Брюс

Напомним, украинский фильм "20 дней в Мариуполе" получил премию BAFTA в категории "Лучший документальный фильм". Фильм повествует о 20 днях, которые режисер Мстислав Чернов провёл со своими коллегами в оккупированном Мариуполе после начала вторжения России в Украину.

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