18 февраля состоялась церемония вручения престижной кинопремии BAFTA-2024. Уже известно, какой фильм стал самым лучшим по версии премии, а также названы лучший актер и актриса этого года.
Всего было 24 номинации. Однако главную премию "Лучший фильм" забрал "Оппенгеймер" Кристофера Нолана. Также эта лента получила еще пять наград в разных номинациях.
"Оппенгеймер" - это история жизни американского физика Роберта Оппенгеймера, который стоял во главе первых разработок ядерного оружия.
Стоит отметить, что было еще несколько лент, которые забрали много наград. Например, "Бедные-несчастные", "Зона интересов" и "Оставленные".
Победители BAFTA-2024:
- Лучший фильм - "Оппенгеймер"
- Лучший британский фильм - "Зона интересов"
- Лучший режиссер - Кристофер Нолан ("Оппенгеймер")
- Лучшая актриса - Эмма Стоун ("Бедные-несчастные")
- Лучший актер - Киллиан Мерфи ("Оппенгеймер")
- Лучшая женская роль второго плана - Давайн Джой Рэндольф ("Оставленные")
- Лучшая мужская роль второго плана - Роберт Дауни-младший ("Оппенгеймер")
- Лучший оригинальный сценарий - "Анатомия падения"
- Лучший адаптированный сценарий - "Американское чтиво"
- Лучший анимационный фильм - "Мальчик и птица"
- Лучшая музыка к фильму - "Оппенгеймер"
- Лучшие визуальные эффекты - "Бедные-несчастные"
- Лучший фильм на иностранном языке - "Зона интересов"
- Лучший кастинг - "Оставленные"
- Лучший монтаж - "Оппенгеймер"
- Лучшая операторская работа - "Оппенгеймер"
- Лучшая работа художника-постановщика - "Бедные-несчастные"
- Лучший дизайн костюмов - "Бедные-несчастные"
- Лучший грим и причёски - "Бедные-несчастные"
- Лучший звук - "Зона интересов"
- Лучший документальный фильм - "20 дней в Мариуполе"
- Лучший дебют британского сценариста, режиссера или продюсера - "Мать-Земля"
- Лучшая восходящая звезда - Мия Маккенна-Брюс
Напомним, украинский фильм "20 дней в Мариуполе" получил премию BAFTA в категории "Лучший документальный фильм". Фильм повествует о 20 днях, которые режисер Мстислав Чернов провёл со своими коллегами в оккупированном Мариуполе после начала вторжения России в Украину.