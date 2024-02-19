Кадр из фильма "Оппенгеймер" / фото Universal Pictures

18 февраля состоялась церемония вручения престижной кинопремии BAFTA-2024. Уже известно, какой фильм стал самым лучшим по версии премии, а также названы лучший актер и актриса этого года.

Всего было 24 номинации. Однако главную премию "Лучший фильм" забрал "Оппенгеймер" Кристофера Нолана. Также эта лента получила еще пять наград в разных номинациях.

"Оппенгеймер" - это история жизни американского физика Роберта Оппенгеймера, который стоял во главе первых разработок ядерного оружия.

Стоит отметить, что было еще несколько лент, которые забрали много наград. Например, "Бедные-несчастные", "Зона интересов" и "Оставленные".

Победители BAFTA-2024:

  • Лучший фильм - "Оппенгеймер"
  • Лучший британский фильм - "Зона интересов"
  • Лучший режиссер - Кристофер Нолан ("Оппенгеймер")
  • Лучшая актриса -  Эмма Стоун ("Бедные-несчастные")
  • Лучший актер - Киллиан Мерфи ("Оппенгеймер")
  • Лучшая женская роль второго плана - Давайн Джой Рэндольф ("Оставленные")
  • Лучшая мужская роль второго плана - Роберт Дауни-младший ("Оппенгеймер")
  • Лучший оригинальный сценарий - "Анатомия падения"
  • Лучший адаптированный сценарий - "Американское чтиво"
  • Лучший анимационный фильм - "Мальчик и птица"
  • Лучшая музыка к фильму - "Оппенгеймер"
  • Лучшие визуальные эффекты - "Бедные-несчастные"
  • Лучший фильм на иностранном языке - "Зона интересов"
  • Лучший кастинг - "Оставленные"
  • Лучший монтаж - "Оппенгеймер"
  • Лучшая операторская работа - "Оппенгеймер"
  • Лучшая работа художника-постановщика - "Бедные-несчастные"
  • Лучший дизайн костюмов - "Бедные-несчастные"
  • Лучший грим и причёски - "Бедные-несчастные"
  • Лучший звук - "Зона интересов"
  • Лучший документальный фильм - "20 дней в Мариуполе"
  • Лучший дебют британского сценариста, режиссера или продюсера - "Мать-Земля"
  • Лучшая восходящая звезда - Мия Маккенна-Брюс 

Напомним, украинский фильм "20 дней в Мариуполе" получил премию BAFTA в категории "Лучший документальный фильм". Фильм повествует о 20 днях, которые режисер Мстислав Чернов провёл со своими коллегами в оккупированном Мариуполе после начала вторжения России в Украину. 

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