Триумфатором премии Европейской киноакадемии в этом году стала юридическая драма "Анатомия падения" от режиссера Жюстин Трие.

В Берлине (Германия), где расположена штаб-квартира Европейской киноакадемии, в минувшие выходные состоялась церемония награждения премии Европейской киноакадемии 2023 – главной кинопремии Европы.

Лучшим европейским фильмом признали "Анатомию падения" (Франция). Ранее этот фильм также получил "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля 2023, а также попал в топ-5 лучших фильмов года по версии IMDb.

Кроме того, режиссер фильма Жюстин Трие отметили наградами за лучшие режиссуру и сценарий (в соавторстве с Артуром Арари), а исполнительница главной женской роли Сандра Гюллер стала лучшей европейской актрисой. Монтажера фильма Лорена Сенешаля наградили премией за лучший европейский монтаж. Также "Анатомии падения" вручили европейскую университетскую кинопремию, получив признание студентов европейских вузов, сообщили в пресс-службе"Артхаус Трафик".

В центре сюжета фильма – успешная писательница, которую подозревают в убийстве собственного мужа. Женщина всячески отрицает вину, но следствие открывает все больше подозрительных обстоятельств их семейной жизни. И даже у сына появляются сомнения в невиновности матери.

Уже 14 декабря 2023 года фильм "Анатомия падения" выйдет в украинский прокат. Интересные факты о фильме читайте по ссылке.

Премия Европейской киноакадемии 2023 – все лауреаты

Лучший европейский фильм – "Анатомия падения" / Anatomie d'une chute (Франция)

Лучший европейский фильм для юной аудитории – "Задира" / Scrapper (Великобритания)

Приз Международной федерации кинопрессы (ФИПРЕССИ) за европейское открытие – "Как заниматься сексом" / How to Have Sex (Великобритания, Греция)

Лучший европейский документальный фильм – "Сестричество бани по-черному" / Savvusanna sõsarad (Эстония, Франция, Исландия)

Лучший европейский анимационный фильм – "Мечты роботов" (Испания, Франция)

Лучший европейский короткометражный фильм – "Трудно работать" (Австрия)

Лучший европейский режиссер – Жюстин Трие ("Анатомия падения")

Лучшая европейская актриса – Сандра Гюллер ("Анатомия падения")

Лучший европейский актер – Мадс Миккельсен ("Бастард" / Bastarden)

Лучшие европейские сценаристы – Жюстин Трие, Артур Арари ("Анатомия падения")

Лучший европейский оператор – Расмус Видебек ("Бастард")

Лучший европейский монтаж – Лорен Сенешаль ("Анатомия падения")

Лучшая европейская художница-постановщица – Эмита Фригато ("Химера" / La Chimera)

Лучшая европейская художница по костюмам – Кики Иландер ("Бастард")

Лучшие европейские грим и прически – Анам Лопес-Пуисервер, Белен Лопес-Пуисервер, Дэвид Марти, Монци Рибе ("Снежное сообщество" / La sociedad de la nieve)

Лучший европейский композитор – Маркус Биндер ("Ноль калорий" / Club Zero)

Лучшие европейские звукорежиссеры – Джонни Берн, Тарн Уиллерс ("Зона интересов" / The Zone of Interest)

Лучшие европейские визуальные эффекты – Феликс Берхес, Лаура Педро ("Снежное сообщество")

Премия За заслуги перед жизнью – Ванесса Редгрейв

Премия за достижения в мировом кинематографе – Изабель Койшет

Специальное почетное упоминание – Бела Тарр

Премия за продюсерские достижения в фильмах совместного производства – Ульяна Ким

Премия Film4Climate за устойчивое развитие – Гюлер Сабанджи

Европейская университетская кинопремия – "Анатомия падения"

Как сообщал УНИАН, ранее украинский фильм "Ля Палисиада" стал лучшим на втором по важности кинофестивале Италии.

Вас также могут заинтересовать новости: