"Зона интереса", "Проклятие Бегхед" и аниме: что посмотреть на выходных

Главной премьерой на этой неделе в украинских кинотеатрах станет леденящая душу биографическая драма о коменданте Аушвица Рудольфе Гессе "Зона интереса" от режиссера Джонатана Глейзера. Лента уже собрала немало престижных наград и претендует на пять "Оскаров".

Также на "больших экранах" можно будет посмотреть фильм ужасов "Проклятие Бэгхед" со звездой "Ведьмака" Фреей Аллан в главной роли, аниме "Убийца Демонов: Обучение Хашира" и еще несколько новинок.

Онлайн, тем временем, выйдет юридический триллер "Искусство вины" с бывшей участницей Destiny's Child Келли Роуленд в главной роли.

Зона интереса

The Zone of Interest (Великобритания, США, Польша, 2023, драма/байопик)

Главный герой фильма – Рудольф Гьосс – не только успешный карьерист, но и семейный человек и отец пятерых детей. Работа и семья – две самые большие ценности в его жизни. Он заботится об уюте семьи: они живут на красивой вилле с бассейном и садиком. Но так же он предан и работе, поэтому их жилье расположено буквально за забором от места, где он работает. Однако есть важная деталь: его должность – комендант Аушвица, одного из самых страшных нацистских концлагерей. Фильм основан на одноименной книге Мартина Эмиса.

Главные роли в фильме исполнили современные звезды европейского кино – Сандра Гюллер ("Анатомия падения", "Тони Эрдманн") и Кристиан Фридель (сериал "Вавилон-Берлин", фильм "Белая лента").

Режиссером фильма выступил Джонатан Глейзер ("Сексуальная тварь", "Побудь в моей шкуре", "Рождение").

Премьера "Зоны интереса" состоялась на Каннском кинофестивале 2023 года, где картина получила Гран-при – награду, считающуюся второй по важности после "Золотой пальмовой ветви". Позже фильм получил по несколько номинаций на премии Европейской киноакадемии и "Золотой глобус", а впоследствии – три награды BAFTA Awards. Также у фильма пять номинаций на "Оскар": за лучшие фильм, международный фильм, режиссерскую работу, адаптированный сценарий и звук.

В настоящее время оценка фильма на IMDb составляет 7,9 из 10 баллов, в то время как на Rotten Tomatoes он получил 93% одобрения от критиков с пометкой "Сертифицированная свежесть" и 77% от зрителей. Между тем, на Metacritic киноэксперты оценили его в 91 балл из 100 с пометкой "Обязательно к просмотру" (соответствует характеристике "всеобщее признание"), а широкая аудитория – в 7,4 балла из 10 ("в целом положительные отзывы").

Почему стоит посмотреть этот фильм, читайте в нашей отдельной рецензии.

Убийца Демонов: Обучение Хашира

Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba – To the Hashira Training (Япония, 2024, аниме)

Новая история из вселенной культового аниме рассказывает о завершении ожесточенной битвы между Танджиро и четвертой высшей Луной Хантенгу, а также о триумфе Недзуко над солнцем. Полнометражная картина будет включать в себя события арки тренировки Хашира – подготовки к битве между Убийцами Демонов и Королем Демонов Мудзаном Кибицуджи.

История начинается с того, что Танджиро Камадо – мальчик, чью семью убил демон, присоединяется к Корпусу Убийц Демонов. Он стремится найти шанс превратить свою младшую сестру Нидзуко обратно в человека после того, как она стала демоном.

Хронология этой истории следующая: в апреле 2019 года выходит телевизионный аниме-сериал "Убийца Демонов" с аркой "Непреклонная решимость" Тандиро Камадо, в октябре 2020 года появляется полнометражный фильм в рамках арки "Бесконечный поезд", равно через год также в октябре – телесериалы "Бесконечный поезд" и "Квартал развлечений", а в апреле 2023 года свет увидела арка "Поселки кузнецов".

В настоящее время оценка фильма на IMDb составляет 7,9 из 10 баллов.

Проклятие Бегхед

Baghead (Великобритания, 2024, ужасы)

Лента рассказывает о молодой девушке Айрис, которая получает в наследство от давно исчезнувшего из ее жизни отца здание бывшего паба. Впрочем, вскоре она открывает страшный секрет – в здании живет сущность, которую называют Бегхед. Она дает людям возможность поговорить с мертвым, но всего 2 минуты. Живые считают, что могут контролировать создание, но это совсем не так – и за все придется заплатить свою цену.

Главную роль в ленте исполнила Фрея Аллан, наиболее известная зрителям по роли Цири в экранизации фэнтезийной саги "Ведьмак".

Режиссером фильма стал Альберто Корредор, который в 2017 году снял оригинальный короткометражный фильм "Бегхед". Тогда лента стала настоящим хитом на международных фестивалях, а впоследствии получила культовый статус среди ценителей жанра.

Премьера "Проклятия Бегхед" состоялась в январе 2024 года и он получил довольно плохие отзывы. В настоящее время оценка фильма на IMDb составляет 5,4 балла из 10, в то время как на Rotten Tomatoes он получил только 11% одобрения критиков.

Битва президентов. Второй тур

Second tour (Франция, 2023, комедия)

В центре сюжета фильма – парочка журналистов-неудачников, которые пытается выяснить все о новом кандидате в президенты и раскрыть "зраду" государственного масштаба.

В настоящее время оценка фильма на IMDb составляет 6,6 из 10 баллов.

Мой двойник-робот

Robots (США, 2023, комедия/фантастика/романтика)

Чарльз – ловелас, Элейн – охотница за деньгами состоятельных мужчин. Чтобы эффективнее достигать своих целей, они незаконным путем покупают себе роботов-двойников, которые делают за них всю предварительную работу по искушению клиентов. Каким-то образом их пути пересекаются – и когда каждый должен получить свое (Чарльз – ночь любви, а Элейн – деньги), налаженная система дает сбой. Их копии влюбляются друг в друга и решают сбежать. Чтобы не оказаться за решеткой, Элейн и Чарльзу придется объединиться и отправиться в погоню за своими двойниками-роботами.

Главные роли в фильме исполнили Шейлин Вудли (франшиза "Дивергент", фильмы "Мавританец", "Феррари") и Джек Уайтхолл (сериал "Вечеринка", фильмы "Круиз по джунглям", "Большой красный пес Клиффорд").

В настоящее время оценка фильма на IMDb составляет 5,5 из 10 баллов, в то время как на Rotten Tomatoes он получил только 20% одобрения от критиков и 39% от зрителей. На Metacritic широкая аудитория оценила фильм в 4,9 балла из 10, что соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы".

Кот & Пес: Безумные приключения

Chien et chat (Франция, 2024, комедия, приключения)

События фильма разворачиваются вокруг кота и собака, которые выскальзывают из клеток и сбегают от хозяев в аэропорту. Теперь их владельцам предстоит пройти долгий путь, чтобы вернуть своих питомцев. Но удастся ли им объединить усилия и стать командой?

В настоящее время оценка фильма на IMDb составляет 3,6 из 10 баллов.

Искусство вины

Mea Culpa (США, 2024, юридический триллер)

В центре сюжета фильма – адвокат, которая берется за дело обвиняемого в убийстве художника, но в конце концов ей приходится делать выбор между семьей, обязанностями и собственными опасными желаниями.

Главные роли в фильме исполнили Келли Роуленд (более известная как певица и бывшая участница герлз-бэнда Destiny's Child) и Тревант Роудс ("Лунное сияние", "Птичий короб").

Режиссером и сценаристом фильма выступил Тайлер Перри, на счету которого также такие фильмы, как "Зачем мы женимся?", "Хорошие поступки" и "Брачный консультант".

Фильм станет доступен на Netflix 23 февраля 2024 года.

Кроме того, вы можете посмотреть фильмы, которые вышли в предыдущие недели, и самые интересные сериалы февраля 2024 года – на этой неделе на Netflix выйдет приключенческий фэнтези "Аватар: Последний защитник", а на AMC/AMC+ стартует зомби-хоррор "Ходячие мертвецы: Те, кто живет".

