"Судный день" наступит летом 2022 года.

Marvel Entertainment выпустила тизер "Судного дня" - проект, в котором, как ожидается, встретятся герои "Мстителей", "Людей Икс" и "Вечных".

Тизер опубликовано в Twitter.

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В распространенном ролике показаны логотипы трех суперкоманд и дата выхода ленты "Судный день" - летом 2022 года. Никаких деталей не раскрыто.

В прошлом году в Marvel намекали тотальную войну между вечными и Мстителями.

Judgment Day is coming. Summer 2022. pic.twitter.com/w7Owx8BYPt — Marvel Entertainment (@Marvel) December 27, 2021

Ранее голливудская звезда Анджелина Джоли поблагодарила кинокомпанию Marvel, что та не поддалась давлению ряда стран Персидского залива и не цензурировала фильм "Вечные".

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