В украинский прокат фильм выйдет 3 марта 2022 года.

Вышел новый дублированный трейлер супергеройского фильма "Бэтмен" (The Batman) с Робертом Паттинсоном в главной роли.

Как сообщает Kinomania Film Distribution, в украинский прокат фильм выйдет 3 марта 2022 года.

Согласно официальному синопсису фильма, прошло почти 2 года с тех пор, как Бэтмен появился на улицах Готэма. Одинокий борец за правосудие стал воплощением расплаты для жителей города, кишащего коррумпированными чиновниками и высокопоставленными лицами. В этом городе Брюс Уэйн может доверять только двум людям: Альфреду Пенниворту (Энди Серкис) и лейтенанту Джеймсу Гордону (Джеффри Райт).

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Однажды Бэтмен сталкивается с загадочным убийцей, который по-садистски преследует элиту Готэма. След странных улик ведет расследование в самый ад преступного мира, где герой встречает Селину Кайл/Женщину-кошку (Зои Кравиц), Освальда Кобблпота/Пингвина (Колин Фаррелл), Кармина Фальконе (Джон Туртурро) и Эдварда Наштона/Загадчика (Пол Дано). Когда улик становится больше, масштабы планов преступника начинают приобретать очертания. Теперь Бэтмену придется не только найти новых союзников и разоблачить преступника, но и восстановить справедливость в Готэм-Сити.

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