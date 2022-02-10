В украинский прокат фильм должен выйти 9 июня.

Вышел первый трейлер фантастического триллера "Мир Юрского периода 3: Господство" (Jurassic World: Dominion).

Ролик опубликован на Youtube-канале студии Universal Pictures, Также обнародованы украинская и российская версии трейлера.

Ранее сообщалось, что в украинский прокат фильм должен выйти 9 июня.

"Мир Юрского периода 3": трейлер

"Мир Юрского периода 3": что известно о фильме

В фильме сыграют Крис Прэтт, Брайс Даллас Ховард, Сэм Нилл, Джефф Голдблюм, Лора Дерн и Омар Си.

Режиссером ленты выступил Колин Треворроу. В одном из интервью он назвал триквел "грандиозным путешествием по миру".

Сюжет. События будут разворачиваться через некоторое время после предыдущей части. Огромные рептилии живут бок о бок с людьми и пытаются сосуществовать в одной эко-системе, и порой это приводит к фатальным последствиям…

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