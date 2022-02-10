Вышел первый трейлер фантастического триллера "Мир Юрского периода 3: Господство" (Jurassic World: Dominion).
Ролик опубликован на Youtube-канале студии Universal Pictures, Также обнародованы украинская и российская версии трейлера.
Ранее сообщалось, что в украинский прокат фильм должен выйти 9 июня.
"Мир Юрского периода 3": трейлер
"Мир Юрского периода 3": что известно о фильме
В фильме сыграют Крис Прэтт, Брайс Даллас Ховард, Сэм Нилл, Джефф Голдблюм, Лора Дерн и Омар Си.
Режиссером ленты выступил Колин Треворроу. В одном из интервью он назвал триквел "грандиозным путешествием по миру".
Сюжет. События будут разворачиваться через некоторое время после предыдущей части. Огромные рептилии живут бок о бок с людьми и пытаются сосуществовать в одной эко-системе, и порой это приводит к фатальным последствиям…