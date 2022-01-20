Гаспар Ульель получил серьезные травмы во время катания на лыжах. Врачам не удалось спасти жизнь актера.

Генеральный директор горнолыжного курорта "Ла-Розьер" Жана Регальдо дал интервью французским СМИ, в котором рассказал обстоятельства гибели актера Гаспара Ульеля.

По его словам, в Савойе 37-летний Гаспар Ульель катался на "синих" трассах, которые имеют средний уровень сложности. Во время прохождения одного из участков он неожиданно столкнулся с другим лыжником. Это произошло вчера около 16:00, сообщает BFMTV.

"Столкновение произошло на стыке двух трасс. Это трассы, доступны для лыжников со средним уровнем подготовки. Они не представляют особой сложности. Погода также была хорошая, снежный покров ровный", — объяснил представитель курорта.

Читайте такжеУмер один из самых красивых французских актеров Гаспар УльельКак выяснилось, Гаспар Ульель находился на трассе без шлема. Именно поэтому в результате столкновения он получил серьезную травму головы и почти сразу потерял сознание. Лыжник, с которым столкнулся актер, был в шлеме и никаких повреждений не получил.

Вскоре после случившегося на место трагедии прибыли спасатели. Они оперативно оказали Гаспару первую медицинскую помощь, а затем на вертолете доставили в местную больницу. Однако спасти жизнь звезде французского кино не удалось.

В настоящее время на месте трагедии продолжают работать оперативные службы. Полицейские уже начали расследование, опросив всех свидетелей. Иностранный турист, с которым столкнулся Ульель, сдал анализы, но в его крови не было обнаружено ни алкоголя, ни наркотиков.

Смерть артиста стала потрясением для всего киносообщества. Многие режиссеры, с которыми работал Гаспар, принесли соболезнования, пожелав родственникам артиста достойно пройти через испытание.

Кто такой Гаспар Ульель

Международную известность Гаспар Ульель приобрёл после исполнения одной из главных ролей в детективной драме Жан-Пьера Жене "Долгая помолвка" (экранизация одноимённого романа Себастьяна Жапризо). Другой заметной работой актёра стала роль молодого Ганнибала Лектера в картине Питера Уэббера "Ганнибал: Восхождение". Лауреат премии "Сезар" самому многообещающему актёру (2005).

С 2013 года Гаспар состоял в отношениях с французской моделью и певицей Гаэлли Пьетри. 9 февраля 2016 года у пары родился сын.