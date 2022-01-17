Пик карьеры Керри выпал на 90-е, когда он снялся в таких комедиях, как "Маска", "Тупой и еще тупее" и "Шоу Трумана".

17 января 2022 года знаменитому канадо-американскому актеру Джиму Керри, известному в первую очередь по кинокомедиям, исполняется 60 лет.

УНИАН решил вспомнить лучшие роли актера, и не только комедийные.

Джим Керри начинал свою карьеру как стендап-комик в начале 80-х годов, а в кино дебютировал в 1983 году с фильмом "Резиновое лицо" / Rubberface. Собственно, здесь он сыграл практически самого себя – молодого человека, который мечтет стать звездой stand-up show.

На молодого актера быстро обратили внимание, и на него мгновенно посыпались предложения сниматься в кино. Впрочем, потребовалось еще 10 лет, чтобы Керри перешел в статус топ-знаменитостей. Это стало возможным в 1994 году, когда вышли сразу три хитовые комедии с актером в главной роли.

Читайте такжеСериал "Миротворец": первый взгляд на безумный спин-офф "Отряда самоубийц" Джеймса ГаннаВо-первых, это приключенческая комедия "Эйс Вентура: Розыск домашних животных" / Ace Ventura: Pet Detective об эксцентричном детективе. Критики фильм не оценили, а вот публике он пришелся по вкусу.

Во-вторых, это комедия "Тупой и еще тупее" / Dumb & Dumber, рассказывающая историю двух безработных великовозрастных оболтусов, которые отправляются в безрассудное путешествие через всю страну, надеясь прервать полосу собственных постоянных неудач.

Ну и, в-третьих, фантастическая кинокомедия "Маска" / The Mask, снятая по мотивам одноименной серии комиксов издательства Dark Horse. Именно благодаря этому фильму появился один из самых известных косплей-образов на персонажей Джима Керри, а также популярность собак породы джек-рассел-терьер.

В 1995 году Керри исполнил роль Загадочника в супергеройском фильме Джоэла Шумахера "Бэтмен навсегда" / Batman Forever.

Ближе к концу 90-х актер начал чаще сниматься в более интеллектуальных комедиях. Так, в 1998 году вышла трагикомедия/антиутопия "Шоу Трумана" / The Truman Show, где Керри сыграл обычного человека, который даже не подозревает, что за каждым его движением наблюдают многочисленные скрытые камеры, а его жизнь круглосуточно передается в прямом эфире по всему миру. За эту роль актер получил свой первый "Золотой глобус".

Год спустя Керри снялся в биографической комедийной драме Милоша Формана "Человек на Луне" / Man On The Moon, сыграв роль знаменитого американского комика Энди Кауфмана. За эту роль Керри второй год подряд получил "Золотой глобус".

В 2004 году Керри вновь разбавил поток комедий более драмтической ролью, сыграв вместе с Кейт Уинслет в романтической драме с элементами фантастики от режиссера-визионера Мишеля Гондри "Вечное сияние чистого разума" / Eternal Sunshine of the Spotless Mind.

В 2009 году вышла провокационная романтическая трагикомедия "Я люблю тебя, Филлип Моррис" / I Love You Phillip Morris, где Керри сыграл роль американского мошенника Стива Расселла, известного многочисленными побегами из тюрьмы. Однажды, находясь в тюрьме, герой встречает свою настоящую любовь – простого парня Филиппа Морриса, роль которого исполнил Юэн Макгрегор.

Одна из свежих больших ролей Джима Керри – злодей Доктор Айво "Эггман" Роботник в технофэнтези-комедии "Соник в кино" / Sonic the Hedgehog 2020года выпуска. Уже в этом году ожидается выход второй части фильма.

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