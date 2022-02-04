Постер со Шварценеггером оказался анонсом рекламы, а не фильма.

На днях 74-летний голливудский актер, звезда американских боевиков Арнольд Шварценеггер появился в образе греческого бога Зевса и озадачил сеть.

Актер выложил на своей странице в Instagram постер, который обычно посвящают премьерам фильмов, с датой "февраль 2022 год".

74-летняя звезда Голливуда предстал с длинными седыми волосами, густой бородой, в золотых доспехах и молнией в руках. Эпическое фото актера сопроводили ярким текстом: Зевс.

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Фанаты Шварценеггера из-за отсутствия какого-либо объяснения со стороны актера начали писать в комментариях свои догадки. Большинство пришло к выводу, что вскоре 74-летнюю легенду увидят в какой-то новой приключенческой ленте.

Однако оказалось, что постер был анонсом рекламы BMW. В сети уже появился 40-секундный тизер с Арнольдом в тех самых доспехах и звездой "Очень странных дел" Мэттью Кардаропле.

В ролике Кардаропле, который играет бармена, зовет к стойке Зевса, при этом ошибаясь несколько раз в звучании имени греческого бога, чтобы отдать ему макьято.

К нему подходит Шварценеггер в доспехах и с недовольным выражением лица забирает напиток.

Тизер заканчивается довольно забавной немой сценой между барменом и богом.

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