Создатели продолжают подогревать интерес к новой ленте с Джимом Керри.

Новый тизер и постер грядущего фильма "Соник 2" адаптировали под выход в прокат ленты "Матрица: Воскрешение".

Матеріали опубликованы на странице франшизы в Twitter.

Читайте такжеNetflix снимет мультсериал по мотивам игры SonicВ новый тизер добавили отсылку к знаменитому фильму. В начале ролика можно увидеть код матрицы, состоящий из колец.

Далее обыгрывается история о двух таблетках - красной и синей. В этом случае цвета символизируют героев фильма - Соника и Наклза.

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На постере также обыгрывается эта тематика. Создатели предлагают фанатам ответить на вопрос - какую из двух игл, по их мнению, выберет Киану.

Ранее в этом месяце Paramount Pictures представила первый полноценный трейлер "Соник 2". Премьера запланирована на 8 апреля 2022 года.

Фильм "Соник"

Экранизация "Соник" с Беном Шварцом, Джеймсом Марсденом и Джимом Керри в главных ролях вышла в прокат в феврале 2020 года.

В первый уик-энд лента показала хороший результат, заработав в США $57 млн. Всего же картина при бюджете в $85 млн заработала в прокате $321 млн. Это хороший показатель для фильма по мотивам игры. Так как "Варкрафту", рекордсмену по сборам среди экранизаций игр, удалось заработать $439 млн. При этом производственный бюджет у фильма по Warcraft был почти в два раза больше, чем у "Соника" – $160 млн.

На сайте IMDb первая часть "Соника" получила 6,5 баллов из 10.

Съемки второго фильма начались в марте текущего года. Режиссером выступил Джефф Фаулер, Джим Керри и Джеймс Марсден вернулись к своим ролям.

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