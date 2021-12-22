Тизер появился через неделю после премьеры "Человека-паука: Нет пути домой".

Кинематографическая вселенная Marvel обнародовала тизер продолжения "Доктора Стрэнджа".

В коротеньком ролике можно увидеть всего несколько персонажей, злодеев и волшебника. Интересно, что этот ролик уже показывали после титров "Нет пути домой". К слову, режиссерское кресло занял Сэм Рейми (трилогия "Человек-паук").

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Отметим, премьера "Доктора Стрэнджа: Мультивселенная безумия" запланирована на 5 мая.

Напомним, украинский фильм "Плохие дороги" не попал в шорт-лист премии Оскар-2022.

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