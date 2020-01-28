"Джентльмены" Гая Ричи: обзор на новую криминальную комедию с Меттью МакКонахи и Хью Грантом

В украинский прокат фильм выходит 30 января.

Гай Ричи прочно утвердился в звании гуру жанра криминальной комедии еще 20 лет назад. "Большой куш" и "Карты, деньги, два ствола" входят, пожалуй, во все возможные списки, где есть слова "топ" и "лучший". Так зачем же режиссеру, который в последнее время решил переключить свое внимание на приключенческое фентези ("Меч короля Артура") и киноадаптацию мультфильм ("Аладдин"), вновь возвращаться к жанру, в котором он, казалось бы, все уже сделал? Да затем, что умудрившись избежать самоповтора, он создал качественную экшн-комедию о криминальном мире с потрясающе колоритными персонажами.

Итак, сюжет фильма разворачивается вокруг криминального воротилы, который использует свои выдающиеся умственные таланты для того, чтобы создать идеально организованную наркосеть. Эту роль блистательно исполняет оскароносный Мэттью МакКонахи. Однако когда "лев" решает выйти из бизнеса, так сказать, по выслуге лет, у него начинаются проблемы. Нечестные партнеры идут на очень грязные приемы, чтобы отжать бизнес нечестным путем. И вот по мере развития сюжета в повествование включаются все новые и новые герои, которые с задворок вдруг выходят на передний план и наоборот.

Вообще, сюжетные повороты - это главная изюминка "Джентльменов". Под конец фильма они закручиваются со все более нарастающей скоростью, и вот ты уже не знаешь, а правдиво ли то, что происходило минуту назад? Те ли выводы я сделал и угадал ли победителя?

Читайте также"Шпионы под прикрытием": драйвовый мультик для всей семьи в стиле Джеймса Бонда (обзор)Конечно, в кинотеатры зрителя в первую очередь привлечет актерский состав. Гаю Ричи удалось собрать в своей ленте целую плеяду голливудских звезд первой величины. Меттью МакКонахи, Хью Грант, Колин Фаррелл, Чарли Ханнэм и стремительно пробивающий себе дорогу в лигу звезд категории "А" Генри Голдинг.

МакКонахи, исполнивший в картине главную роль, показал максимум своих актерских возможностей. Пожалуй, с такой отдачей он не воплощал своего экранного персонажа со времен "Интерстеллара". Тем более, что к роли самоуверенного альфа-самца ему не привыкать.

Хью Грант в роли рассказчика повествования - настоящая роскошь. В свои 59 лет Грант отошел от образа плейбоя из "Бриджит Джонс" и теперь демонстрирует куда более филигранные проявления актерского мастерства, чем делал это в романтических комедиях. Каждая его полуулыбка, каждый прищур под темными стеклами очков делает образ его героя невероятно отточенным. Наблюдать за этим британцем в роли репортера-ищейки, стремящегося перехитрить все и вся, одно удовольствие.

Колин Фаррелл же стал для "Джентльменов" тузом в рукаве. В роли тренера по боксу с криминальным прошлым и не совсем определенным настоящим он смотрится чрезвычайно органично.

Большого количества боевых сцен от фильма ждать не стоит. Основной экшн тут заключается в быстром чередовании ярких персонажей.

Все это криминальное великолепие завернуто в стильную картинку с бодрым и интересным саундтреком, от просмотра которого ценители жанра получат море удовольствия.

В украинский прокат фильм выходит 30 января. А первыми его смогли увидеть гости допремьерного показа в кинотеатре "Оскар".

Ольга Броскова