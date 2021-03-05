"Дьявол носит Prada" возвращается?": рецензия на фильм "Мой год в Нью-Йорке"

"Мой год в Нью-Йорке" режиссера Филиппа Фалардо - такая себе лента для амбициозных хипстеров с незатейливым сюжетом. Но киноработа все равно заставляет серьезно задуматься о призвании в жизни.

"Я не хотела быть обычной" - так начинается фильм "Мой год в Нью-Йорке" с восходящей звездой кино Маргарет Куэлли ("Однажды... в Голливуде", "Тетрадь смерти", "Славные парни"). И, вспомнив собственный опыт, невольно задумываешься, что именно с осознания этих слов и начинается развитие и самые существенные изменения в жизни.

Так, главная героиня ленты стремится достичь большего, чем просто писать рецензии на чужие произведения. В ее амбициозных планах - собственная писательская деятельность в американском мегаполисе. И, похоже, судьба дарит ей неплохой шанс.

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Джоанна оказывается в городе своей мечты и устраивается на престижную работу в литературное агентство, которое представляет произведения Дж. Д. Сэлинджера, автора легендарного романа "Над пропастью во ржи" (отсюда и второе название ленты - "Мой год Сэлинджера"). Да не все так радужно складывается, как может показаться на первый взгляд.

На протяжении всего фильма не покидает мысль, что эта киноработа - аллюзия на легендарную ленту "Дьявол носит Prada". Джоанна работает под руководством очень требовательной Маргарет (в исполнении Сигурни Уивер), ее регулярно критикуют и заставляют все переделывать. Лента задевает еще один "триггер" - начинаешь сразу вспоминать легкий непринужденный сериал "Эмили в Париже". И поэтому сюжет получился не совсем оригинальным.

И невольно зрители все равно "смакуют" такой неидеальной жизнью Джоанны - она живет не в лучшей квартире со своим бойфрендом, который тоже грезит писательской будущим. Что интересно, в "Моем году в Нью-Йорке" мы не видим бурных попыток главной героини писать и творить, она больше грезит такой перспективой.

Оживляет фильм смелое решение Джоанны нарушить правила своей работы и ответить поклонникам писателя. Хоть так девушка пытается найти выход своему творческому порыву.

Актерская игра в фильме "Мой год в Нью-Йорке"

В отличие от фильма "Дьявол носит Prada", где Энн Хэтуэй и Мэрил Стрип сыграли гениально, актрисы Маргарет Куэлли и Сигурни Уивер были в своих ролях недостаточно убедительными и довольно пресными. Их игра неглубокая и вызывает много вопросов. То же касается и образа Сэлинджера, которого в фильме показали довольно странно и абстрактно. Возможно, нарочно так было сделано, ведь писатель вел отшельнический образ жизни.

Ретро-стиль ленты

"Мой год в Нью-Йорке" показывает богемную жизнь в этом городе в 1990-х годах. Это - экранизация мемуаров нью-йоркской поэтессы Джоанны Ракофф. Поэтому стиль ленты соответствующий - стильная и одновременно простая одежда, ретро-авто и печатные машинки, которые уже отошли в прошлое.

А еще фильм напоминает по духу ленты 90-х тем, что он прост и незатейлив - как в поведении героев, так и в целом в сюжетной линии. Кроме того, ретро-шику картине придают и вставки классической музыки.

"Мой год в Нью-Йорке": трейлер фильма

Ольга Робейко

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