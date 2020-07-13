Аппетитная запеченная картошка-гармошка: как приготовить эффектное блюдо

Очень вкусное и сытное блюдо, которое можно подать и на праздничный стол и на обычный семейный обед.

Запеченная картошка-гармошка – довольно эффектное и вкусное блюдо.

Такая картошка невероятно аппетитная, ароматная и красивая. Готовится она из самых простых продуктов и достаточно легко. Запеченная картошка-гармошка будет прекрасным горячим блюдом на праздничный стол.

Запеченная картошка-гармошка с беконом

Картофель - 2 шт.

Бекон сыровяленый - 50 г

Помидор - 0,5 шт.

Майонез - 1 ст.л.

Картофель хорошо помыть, не очищая от кожуры, сделать порезы поперек, делая их не до конца. Бекон нарезать тонкими полосками, помидор – тонкими кружочками.

Читайте такжеНежные и сочные кабачковые оладьи: как приготовить вкусное блюдо

В каждый надрез картофеля вложить кусочек бекона, чередуя с ломтиками помидора. Поверхность нафаршированного картофеля покрыть майонезом.

Запекать картошку-гармошку с беконом и помидором в духовке при 200-180°С до желаемой румяности, не менее 35-40 минут. Готовое блюдо подавать сразу, с любыми соусами, овощным салатом, соленьями или маринадами.

Запеченная картошка-гармошка с фаршем

Картофель - 6-7 шт.

Фарш мясной - 400 г

Лук репчатый - 1 шт.

Чеснок сушеный гранулированный - по вкусу

или чеснок свежий - 3 зубчика

Соль - по вкусу

Перец черный молотый - по вкусу

Растительное масло - 2-3 ст. л.

К фаршу добавить натертый на крупной терке лук, соль, чеснок и черный молотый перец. Хорошо перемешать и оставить на 20 минут.

Тем временем картофель надрезать на лепестки. Аккуратно и не спеша сделать клубнях одинаковые надрезы. Каждый разрез наполнить фаршем.

Включить духовку для разогрева до 180°С. Выложить фаршированный картофель в форму, слегка полить растительным маслом и отправить в разогретую духовку. Запекать примерно час.

Запеченная картошка-гармошка с сыром

Картофель - 8 шт.

Сыр твердый - 180-200 г

Масло сливочное - 30 г

Растительное масло - 4-5 ст.л.

Чеснок - 2-4 зубчика + 1-2 зубчика для соуса

Прованские травы - по вкусу

Соль, молотый черный перец - по вкусу

Сметана - 200 г (по желанию)

Зеленый лук - 0,5 пучка (по желанию)

Вымыть и высушить клубни картофеля.

Соединить мелко нарезанные зубчики чеснока, сушеные пряные травы, 1-2 щепотки соли и молотого черного перца. Хорошо все перемешать и растереть смесь. Затем добавить 4-5 столовых ложек растительного масла и еще раз все хорошо перемешать.

Поместить клубни картофеля между двумя столовыми ложками или деревянными палочками (они ограничат движение лезвия ножа) и сделайте глубокие надрезы через каждые 0,5 сантиметра.

Нарезать охлажденное сливочное масло тонкими пластинками и вложить его кусочки в каждый второй разрез в клубнях картофеля.

Смазать поверхность картофеля подготовленным ароматным маслом, стараясь, чтобы оно попало в разрезы, незаполненные сливочным маслом.

Читайте такжеАроматный фаршированный картофель: как приготовить сытное блюдо

Выложить картофель в форму для запекания. Прикрыть форму фольгой, поместить в разогретую до 200°С духовку и выпекать примерно 40-50 минут, до мягкости. Готовность картофеля можно проверить, проткнув картошку зубочисткой. Если зубочистка входит легко, можно доставать картофель для следующего этапа.

Нарезать сыр тонкими ломтиками небольшого размера и вложить по кусочку сыра в каждый разрез картофеля. Присыпать картофель щепоткой соли и молотого черного перца и поместить в духовку еще на 15-20 минут, чтобы сыр расплавился и слегка подрумянился.

Приготовления соуса. Соединить сметану, 1-2 мелко нарезанных зубчика чеснока и зеленый лук. Добавить соли, молотого черного перца по вкусу и хорошо все перемешать.

Подавать картофель к столу, дополнив освежающим сметанным соусом.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram