Аппетитная запеченная картошка-гармошка: как приготовить эффектное блюдо
Запеченная картошка-гармошка – довольно эффектное и вкусное блюдо.
Такая картошка невероятно аппетитная, ароматная и красивая. Готовится она из самых простых продуктов и достаточно легко. Запеченная картошка-гармошка будет прекрасным горячим блюдом на праздничный стол.
Запеченная картошка-гармошка с беконом
- Картофель - 2 шт.
- Бекон сыровяленый - 50 г
- Помидор - 0,5 шт.
- Майонез - 1 ст.л.
Картофель хорошо помыть, не очищая от кожуры, сделать порезы поперек, делая их не до конца. Бекон нарезать тонкими полосками, помидор – тонкими кружочками.
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В каждый надрез картофеля вложить кусочек бекона, чередуя с ломтиками помидора. Поверхность нафаршированного картофеля покрыть майонезом.
Запекать картошку-гармошку с беконом и помидором в духовке при 200-180°С до желаемой румяности, не менее 35-40 минут. Готовое блюдо подавать сразу, с любыми соусами, овощным салатом, соленьями или маринадами.
Запеченная картошка-гармошка с фаршем
- Картофель - 6-7 шт.
- Фарш мясной - 400 г
- Лук репчатый - 1 шт.
- Чеснок сушеный гранулированный - по вкусу
- или чеснок свежий - 3 зубчика
- Соль - по вкусу
- Перец черный молотый - по вкусу
- Растительное масло - 2-3 ст. л.
К фаршу добавить натертый на крупной терке лук, соль, чеснок и черный молотый перец. Хорошо перемешать и оставить на 20 минут.
Тем временем картофель надрезать на лепестки. Аккуратно и не спеша сделать клубнях одинаковые надрезы. Каждый разрез наполнить фаршем.
Включить духовку для разогрева до 180°С. Выложить фаршированный картофель в форму, слегка полить растительным маслом и отправить в разогретую духовку. Запекать примерно час.
Запеченная картошка-гармошка с сыром
- Картофель - 8 шт.
- Сыр твердый - 180-200 г
- Масло сливочное - 30 г
- Растительное масло - 4-5 ст.л.
- Чеснок - 2-4 зубчика + 1-2 зубчика для соуса
- Прованские травы - по вкусу
- Соль, молотый черный перец - по вкусу
- Сметана - 200 г (по желанию)
- Зеленый лук - 0,5 пучка (по желанию)
Вымыть и высушить клубни картофеля.
Соединить мелко нарезанные зубчики чеснока, сушеные пряные травы, 1-2 щепотки соли и молотого черного перца. Хорошо все перемешать и растереть смесь. Затем добавить 4-5 столовых ложек растительного масла и еще раз все хорошо перемешать.
Поместить клубни картофеля между двумя столовыми ложками или деревянными палочками (они ограничат движение лезвия ножа) и сделайте глубокие надрезы через каждые 0,5 сантиметра.
Нарезать охлажденное сливочное масло тонкими пластинками и вложить его кусочки в каждый второй разрез в клубнях картофеля.
Смазать поверхность картофеля подготовленным ароматным маслом, стараясь, чтобы оно попало в разрезы, незаполненные сливочным маслом.
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Выложить картофель в форму для запекания. Прикрыть форму фольгой, поместить в разогретую до 200°С духовку и выпекать примерно 40-50 минут, до мягкости. Готовность картофеля можно проверить, проткнув картошку зубочисткой. Если зубочистка входит легко, можно доставать картофель для следующего этапа.
Нарезать сыр тонкими ломтиками небольшого размера и вложить по кусочку сыра в каждый разрез картофеля. Присыпать картофель щепоткой соли и молотого черного перца и поместить в духовку еще на 15-20 минут, чтобы сыр расплавился и слегка подрумянился.
Приготовления соуса. Соединить сметану, 1-2 мелко нарезанных зубчика чеснока и зеленый лук. Добавить соли, молотого черного перца по вкусу и хорошо все перемешать.
Подавать картофель к столу, дополнив освежающим сметанным соусом.
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