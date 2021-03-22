Всего Фондом выплачены государственные пособия для семей 74 четырех медицинских работников.

Для семей четырех медицинских работников, которые умерли в результате заражения коронавирусом во время выполнения профессиональных обязанностей, Фонд социального страхования (ФСС) выплатил единовременные страховые выплаты за счет средств госбюджета на общую сумму 6,43 млн грн.

Читайте такжеВ феврале в Украине было выплачено 1,27 миллиарда гривен больничныхОб этом говорится в сообщении на сайте ФСС. В частности, страховая выплата в размере 1 млн 702 тыс. 500 грн выплачена для семьи врача общей практики – семейной медицины из Тернопольской области.

Страховую выплату в размере 1 млн 576 тыс. 500 грн профинансировано для семей медицинской сестры из Киева, семейного врача из Киевской области и медицинской сестры из Ивано-Франковской области.

По данным Фонда, в целом профинансированы государственные пособия в соответствии с законом "О защите населения от инфекционных болезней" для семей 74 медицинских работников.

В ФСС напомнили, что размер единовременной помощи составляет 750 размеров прожиточного минимума, который действует по состоянию на 1 января календарного года, в котором произошел страховой случай. С 1 декабря 2020 года размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц планово увеличился с 2 197 грн до 2 270 грн.

"После завершения расследования случая инфицирования медицинского работника COVID-19, при наличии необходимых документов выплаты пособий осуществляются ФСС в оперативном режиме", - сообщили в Фонде.

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Автор: Ирина Погорелая