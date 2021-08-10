Соответствующие единовременные выплаты в Украине получили более 150 семей.

Семьи девяти медицинских работников, умерших от профзаболевания COVID-19, получили государственные одноразовые пособия на общую сумму более 15 миллионов гривень.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда социального страхования Украины (ФССУ).

Так, страховые выплаты в размере 1 миллион 702 тысячи 500 гривень получили семьи

врача-анестезиолога из Житомирской области,

врача общей практики – семейного врача из Запорожской области,

врача общей практики – семейного врача из Николаевской области,

врача-анестезиолога из Тернопольской области,

медицинской сестры из Харьковской области,

врача по медицине неотложных состояний из Херсонской области,

врача ортопеда-травматолога из Черниговской области.

Читайте такжеУкраинским медикам выплачены компенсации за время лечения от COVID-19 за более 100 тысяч днейА страховые выплаты в размере 1 миллион 576 тысяч 500 гривень профинансировали для семей:

врача по функциональной диагностике из Кировоградской области,

врача общей практики – семейного врача из Николаевской области.

"Средства поступят на счета семей в течение нескольких банковских дней", – говорится в сообщении.

Всего по состоянию на сегодня ФССУ выплатил страховку семьям 158 медицинских работников.

Автор: Катерина Шварц