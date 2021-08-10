Семьи девяти медицинских работников, умерших от профзаболевания COVID-19, получили государственные одноразовые пособия на общую сумму более 15 миллионов гривень.
Об этом сообщает пресс-служба Фонда социального страхования Украины (ФССУ).
Так, страховые выплаты в размере 1 миллион 702 тысячи 500 гривень получили семьи
- врача-анестезиолога из Житомирской области,
- врача общей практики – семейного врача из Запорожской области,
- врача общей практики – семейного врача из Николаевской области,
- врача-анестезиолога из Тернопольской области,
- медицинской сестры из Харьковской области,
- врача по медицине неотложных состояний из Херсонской области,
- врача ортопеда-травматолога из Черниговской области.
Читайте такжеУкраинским медикам выплачены компенсации за время лечения от COVID-19 за более 100 тысяч днейА страховые выплаты в размере 1 миллион 576 тысяч 500 гривень профинансировали для семей:
- врача по функциональной диагностике из Кировоградской области,
- врача общей практики – семейного врача из Николаевской области.
"Средства поступят на счета семей в течение нескольких банковских дней", – говорится в сообщении.
Всего по состоянию на сегодня ФССУ выплатил страховку семьям 158 медицинских работников.