Самый высокий уровень производственного травматизма наблюдался в 2020 году среди работников в возрасте от 50 до 59 лет.

В течение 2020 года на предприятиях Украины зафиксировано 6 646 несчастных случаев, на которые составлены акты по форме Н-1/П (связанные с производством), из которых 3 054 – случаи острого профессионального заболевания работников заведений здравоохранения на COVID-19.

Читайте такжеРада может увеличить лимит страховых выплат по ДТПОб этом говорится в сообщении на сайте Фонда соцстрахования (ФСС). В частности, 841 случай произошел с медицинскими сестрами (братьями), 316 случаев – с младшими медсестрами (братьями) по уходу за больными, 257 случаев – с младшими медицинскими сестрами (братьями).

В ФСС сообщили, что среди профессий, рабочие которых чаще всего травмировались/заразились на работе в прошлом году, водители автотранспортных средств (200 случаев), врачи общей практики – семейные врачи (200), медицинская сестра (брат) стационара (176).

"Указанное распределение наблюдается впервые и связано с пандемией коронавируса. Напомним, случаи заболевания работников заведений здравоохранения на COVID-19 в результате исполнения обязанностей являются острыми профессиональными заболеваниями и считаются несчастными случаями на производстве", - говорится в сообщении.

Кроме этого в ФСС уточнили, что среди всех пострадавших в результате несчастных случаев на производстве (в том числе острой профболезни на COVID-19, отравления) 53,7% – женщины.

"Самый высокий уровень производственного травматизма наблюдался в 2020 году среди работников в возрасте от 50 до 59 лет (1809 человек, что составляет 27,2% от общего количества травмированных по Украине за прошлый год)", - отметили в ФСС.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Ирина Погорелая