В 2012 году судья удовлетворил судебные требования Министерства обороны России и безосновательно обязал государство Украина выплатить истцу 405,5 млн долларов, говорят в ГБР.

Государственное бюро расследований продолжает разбираться с наследием Виктора Януковича. Сегодня сообщено о подозрении действующему судье Хозяйственного суда города Киева за решение, которое тот принял в интересах Министерства обороны России. Как отмечается в сообщении на сайте ГБР, подозрение по делу получил не только судья, но и бывшее высшее руководство государства.

"Установлено, что еще в 2011 году страна-агрессор привлекла к подрывной деятельности против Украины тогдашних президента, премьер-министра Украины и судью Хозяйственного суда Киева, а также руководителей различных звеньев судебной системы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что руководство России разработало план, согласно которому обороноспособность и вооруженные силы агрессора будут финансироваться за счет Государственного бюджета Украины под видом выполнения решения Хозяйственного суда Киева о погашении несуществующего долга.

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"Для этого в 2011 году к руководству Украины обратился министр обороны РФ с письмом о содействии в погашении задолженности одного из субъектов хозяйствования на сумму 405,5 млн долларов США за поставленный природный газ еще в 1996-1997 годах", - рассказали в ГБР.

Подчеркивается, что Украина не имела никакого отношения к долгу коммерческого предприятия и не могла нести за него ответственность. Впрочем, бывшее руководство страны в 2011 году начало подчеркивать в средствах массовой информации, что Украина должна погасить указанную сумму Министерству обороны России.

Кроме того, было подготовлено письмо в Службу безопасности Украины с просьбой привлечь к уголовной ответственности руководителя предприятия за якобы перекладывание этого долга на государство.

"Пытаясь искусственно создать основания для прямого финансирования Министерства обороны РФ за счет украинского госбюджета, чиновники привлекли руководство судебной системы и судью Хозяйственного суда Киева для взыскания 405,5 млн. долларов США в пользу РФ по неправомерному решению суда", - отметили в ГБР.

Так, по разработанной фигурантами схеме, в августе 2012 года в Хозяйственный суд Киева МО России подало иск к Кабинету министров Украины о взыскании более 3 млрд грн из госбюджета.

"Россияне рассчитывали на то, что еще в 2004 году в то время премьер-министр, а в дальнейшем президент Украины, обещал им содействовать в исполнении этих судебных решений. Однако из-за отсутствия договорных правоотношений между истцом и ответчиком судья должен был отказать в открытии производства по делу", - говорится в сообщении.

Более того, российское министерство обороны к иску не присоединило ни одного доказательства в подтверждение того, почему Украина должна платить этот долг. Однако судья Хозяйственного суда "вынес незаконное постановление и переложил на ответчика обязанность сбора и предоставления доказательств по делу".

По этому постановлению Кабмин предоставил копии переписки между руководителями правительств Украины и России 1996 года. Они были датированы еще до заключения субъектом хозяйствования соглашения, по которому возник долг, поэтому эти письма не могли быть доказательствами как существования долга, так и перекладывания его на Украину, отметили в ГБР. К тому же оригиналов этих писем никогда не существовало, однако этот факт суд проигнорировал.

"Несмотря на истечение сроков исковой давности и отсутствие гарантий государства по долгам предприятия, а также при отсутствии доказательств самого факта существования в 2012 году долга предприятия по контрактам 1996-1997 годов, судья удовлетворил иск Министерства обороны РФ и постановил взыскать с любого счета Государственного бюджета Украины в пользу РФ более 3,1 млрд грн", - отметили в ГБР.

Во исполнение этого незаконного решения суда в пользу России с Украины была взыскана часть средств. "После начала агрессии РФ против нашей страны и смены руководства государства, другим судьей Хозяйственного суда в 2014 году отменено это незаконное решение, однако вернуть безосновательно взысканные в интересах России деньги так и не удалось. По данным следствия, эти средства пошли на финансирование так называемой СВО", - говорится в сообщении.

Так, действия подозреваемых были квалифицированы по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины как государственная измена, совершенная по предварительному сговору группой лиц. Максимальное наказание предусмотрено в виде 15 лет лишения свободы.

Также было подписано ходатайство в Высший совет правосудия об отстранении этого судьи от правосудия и о предоставлении согласия на содержание под стражей.

Другие громкие дела об антиукраинской деятельности

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня, 18 января, СБУ заявила о том, что собраны доказательства, подтверждающие антиукраинскую деятельность бывшего ведущего телеканалов "Наш" и NewsOne, которые принадлежали Виктору Медведчуку и Евгению Мураеву.

По сообщениям СМИ, речь идет о радио- и телеведущем Максе Назарове (настоящее имя - Назар Русланович Диордица).

По материалам дела, после начала полномасштабной войны фигурант создал свой канал на видеохостинге Ютуб, где продолжил распространять нарративы Кремля.

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