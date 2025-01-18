Блогер регулярно приглашал на свои эфиры пророссийских "политических экспертов".

В Службе безопасности собрали доказательства, подтверждающие антиукраинскую деятельность бывшего ведущего телеканалов "Наш" и NewsOne, которые принадлежали Виктору Медведчуку и Евгению Мураеву.

По сообщениям украинских СМИ, речь идет о радио- и телеведущем Максе Назарове (настоящее имя - Назар Русланович Диордица).

"По материалам дела, после начала полномасштабной войны фигурант создал свой канал на видеохостинге Ютуб, где продолжил распространять нарративы кремля", - говорится в заявлении Службы безопасности.

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Как сообщают в СБУ, экс-ведущий приглашал на свои эфиры пророссийских "политических экспертов", многие из которых сейчас скрываются на территории РФ.

Как гости студии, так и сам ведущий неоднократно пытались оправдать вооруженную агрессию РФ, а также военные преступления россиян. Среди гостей фигуранта был другой прокремлевский блогер, который в 2024-м уже получил подозрение от следователей Службы безопасности.

Во время судебно-лингвистической экспертизы удалось подтвердить факты совершения преступлений со стороны обоих блогеров.

Сейчас СБУ сообщила им о подозрении по чч. 2, 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения в виде содержания под стражей. Им грозит до восьми лет заключения с конфискацией имущества.

По данным из открытых источников, в 2015 году Назаров начал работать ведущим утреннего шоу на телеканале NewsOne. В апреле 2018 года он ушел работать на телеканал "Наш". Отметим, что ранее читатели сайта "Фокус" внесли Назарова в ТОП-50 украинских блогеров.

Украинские блогеры - что интересного

Напомним, в 2024-м издание "Фокус" составило рейтинг украинских блогеров за прошлый год. В список вошло 200 инфлюенсеров. Как оказалось, среди известных персон оказались, в частности, беглецы и предатели Украины.

А недавно украинское Forbes выбрало лучшую блогера в нашей стране. Ею стала Кэнди Суперстар, которая ранее установила национальный рекорд.

Как сообщалось, инфлюенсерка создала настоящую бизнес-"империю", которая в прошлом году принесла ее компаниям 23 млн гривен дохода.

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