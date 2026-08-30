В ДТП погибла главный редактор журнала 'Фокус' Мария Скибинская

Легковой автомобиль, в котором ехали журналистка и ее мать, столкнулся с автобусом международного сообщения. Водительница и пассажирка погибли на месте.

Главный редактор издания "Фокус", бывшая руководительница сайта 5.UA и ведущая проектов "5 канала" Мария Скибинская погибла в результате дорожно-транспортного происшествия в Житомирской области. Вместе с журналисткой погибла ее 63-летняя мать Наталья Скибинская. О трагической новости сообщили "5 канал" и "Фокус".

Смертельная авария произошла днем 29 августа вблизи села Сингаи Коростенского района Житомирской области. Легковой автомобиль Ford Fiesta столкнулся с автобусом международного сообщения, сообщает полиция Житомирской области.

Авария произошла около 13:14 на 144-м километре автодороги М-07 Киев – Ковель – Ягодин. Предварительно правоохранители установили, что 42-летняя водительница Ford Fiesta, которая ехала в направлении Ровно, выехала на встречную полосу, где ее автомобиль столкнулся с автобусом.

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В результате аварии водительница легковушки и ее 63-летняя пассажирка погибли на месте. Водитель автобуса, 46-летний мужчина, получил телесные повреждения и был госпитализирован. Среди пассажиров автобуса, по данным полиции, никто за медицинской помощью не обращался.

По данным "5 канала", погибшей пассажиркой была мать Марии Скибинской Наталья, которая также работала на телеканале.

Гибель журналистки подтвердил ее муж Даниил Зубко – военнослужащий 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады ВСУ.

Кто такая Мария Скибинская

Мария Скибинская посвятила медиа более 18 лет. В разные годы она работала в информационном агентстве "РБК-Украина", медиахолдингах UMH и Edipresse Ukraine, а также на "5 канале".

Долгое время Скибинская возглавляла редакцию сайта 5.UA, а также была ведущей проектов телеканала. В ноябре 2025 года она стала главным редактором издания "Фокус".

Полиция начала расследование обстоятельств смертельного ДТП.

Другие ДТП – последние новости

Как сообщал УНИАН, ранее в ДТП погибла руководительница Eva Beauty Василиса Петлицкая, у нее осталось трое детей. Трагедия произошла 6 августа.

Петлицкая работала в компании более 10 лет. Она возглавляла Eva Beauty с апреля 2024 года, до этого почти семь лет работала в отделе маркетинга Eva, в частности была заместителем директора по маркетингу и руководителем рекламного отдела.

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