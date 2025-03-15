45-летний киевлянин неоднократно обращался в Деснянское управление полиции с сообщениями о совершении его женой домашнего насилия.

Деснянский суд огласил приговор киевлянке за совершение домашнего насилия над мужем. Ее приговорили к двум годам и шести месяцам пробационного надзора, а также возложили на нее ряд обязательств, сообщает полиция Киева.

Отмечается, что в начале 2024 года в Деснянское управление полиции неоднократно обращался 45-летний киевлянин с сообщениями о совершении его женой домашнего насилия в отношении него. Полицейские выяснили, что они проживают с двумя общими малолетними детьми, 10 и 11 лет, на чьих глазах регулярно происходили конфликты. Во время ссор женщина била своего мужа и оскорбляла его нецензурной бранью.

Кроме того, правоохранители узнали, что обидчица злоупотребляет спиртными напитками и употребляет наркотические средства. В 2024 году женщина получила штраф за приобретение и хранение психотропного вещества "PVP".

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В течение прошлого года сотрудники сектора противодействия домашнему насилию неоднократно привлекали 39-летнюю правонарушительницу к административной ответственности. Тем не менее поведение женщины не изменилось, подчеркнули полицейские. После этого следователи начали уголовное производство по домашнему насилию по отношению к потерпевшему, после чего фигурантке сообщили о подозрении.

В полиции Киева расказали, что правонарушительницу признали виновной в систематическом совершении домашнего насилия. Также ее обязали трудоустроиться, пройти курс лечения от алкогольной и наркотической зависимости, а также ограничить общение с потерпевшим. В случае невыполнения ограничительных мер или совершения уголовного преступления обидчице грозит реальный срок заключения.

Другие преступления в Киеве

Ранее Нацполиция разоблачила на взяточничестве чиновников "Киевзеленстроя". Задержаны генеральный директор "Киевзеленстроя", его первый заместитель и заместитель начальника управления капитальных вложений в процессуальном порядке.

Кроме того, в Киеве водитель Mercedes пытался наехать на полицейского и скрылся. В сети распространялось видео со стрельбой и погоней в Днепровском районе.

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