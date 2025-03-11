В сети сегодня распространялось видео со стрельбой и погоней в Днепровском районе.

В Киеве разыскивают водителя Mercedes, который пытался наехать на полицейского во время проверки документов. Согласно информации столичной полиции, в Днепровском районе инспекторы во время патрулирования обнаружили и остановили водителя автомобиля Mercedes, который нарушил ПДД.

"Во время проверки документов мужчина вел себя агрессивно, пытался совершить наезд на сотрудников полиции и уехал с места происшествия. Для прекращения противоправных действий, согласно п. 7 ч. 4 ст. 46 Закона Украины "О Национальной полиции", инспектор произвел один выстрел в направлении транспортного средства, однако водитель Mercedes продолжил движение", - говорится в сообщении партрульной полиции.

Отмечается, что нарушителя разыскивают.

При этом местные паблики сегодня сообщили, что на левом берегу Киева слышали стрельбу и наблюдали погоню. Также распространяли видео, снятое возле ТРЦ "Проспект", где зафиксировано, как полицейские пытались пообщаться с водителем черной машины и как тот тронулся с места.

Другие недавние инциденты в Киеве и области

Как сообщал УНИАН, на днях на территории Киево-Печерской лавры на одном из храмов рухнул крест. Похожий случай произошел незадолго до полномасштабного российского вторжения в 2022 году.

Также мы рассказывали, что на Киевщине после попадания дрона погибла журналистка и ее муж - известный хирург. Это произошло в Бучанском районе.

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