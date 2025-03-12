Это - 15% от суммы перечисленных подрядчикам средств за выполненные работы в течение 2024 года.

В КП "Киевзеленстрой" правоохранители разоблачили масштабную коррупционную схему, в которой непосредственно вовлечены его руководители. Как сообщили в Национальной полиции, сейчас задержаны генеральный директор Киевзеленстроя, его первый заместитель и заместитель начальника управления капитальных вложений в процессуальном порядке. Также среди подозреваемых и представители коммерческих структур.

Только за февраль 2025 года задокументировано получение руководителями коммунального объединения КГГА более 3 млн грн "откатов".

"Организовали сделку генеральный директор и его первый заместитель. Они выбирали сообщников, лоббировали интересы определенных коммерческих структур во время процедуры публичных закупок, получали и распределяли коррупционные средства", - говорится в сообщении.

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Среди своих подчиненных чиновники подобрали сообщников, которые выполняли функцию так называемых менеджеров: встречались с предпринимателями, вели с ними переговоры, получали и аккумулировали "откаты". Еще одним участником оказался заместитель начальника управления капитальных вложений, который отвечал за подписание официальных документов.

За подписание актов без проверки качества и объемов выполненных работ, а также не создание искусственных препятствий для их дальнейшего участия в тендерах подрядные организации должны были отдавать 15% от стоимости договора - "откат". Одобрение и юридическое согласие для заключения сделок получали только те компании, которые соглашались участвовать в такой коррупционной схеме. Тех, кто не хотел играть "по правилам", просто не допускали к публичным закупкам.

"В течение февраля этого года правоохранители задокументировали 15 фактов преступной деятельности фигурантов: 5 - получение от подрядчиков взяток на более 3 млн грн, 10 - требование о выплате определенных процентов. Общая сумма, которую члены преступной организации планировали получить по договорам 2024 года, достигала 25 млн грн", - подчеркнули в Нацполиции.

Для обезвреживания масштабной коррупционной схемы в "Киевзеленстрое" и задержания ее организаторов, оперативники УСР в городе Киеве, следователи ГБР в г. Киеве совместно с Киевской городской прокуратурой провели спецоперацию.

По ее результатам были задержаны в процессуальном порядке три топ-чиновника. Также им объявлены подозрения по нескольким статьям Уголовного кодекса:

ч. 2 и 3 ст. 255 (Создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней),

ч. 3 и 4 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

Всем этим чиновникам избрали меры пресечения - содержание под стражей с правом внесения залога 51,4 млн грн для каждого. Максимальное наказание, которое может грозить чиновникам, до 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Кроме того, подозрение получили руководители подрядных организаций, их действия квалифицировали по ч. 1 ст. 369 (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) УК Украины. Сейчас решается вопрос о мерах пресечения.

"Во время обысков по местам проживания фигурантов, в офисных помещениях КО "Киевзеленстрой" и подрядчиков изъяли 3,2 млн грн, полученных в качестве неправомерной выгоды, а также денег в разной валюте на общую сумму почти 1 млн грн. Кроме того, документацию, заметки с записями, флеш-накопители, авто и т.д.", - добавили в ведомстве.

Сейчас следствие продолжается, проводятся мероприятия по установлению других членов преступной организации и лиц, причастных к противоправной деятельности.

Разоблачение злоумышленников в Украине - последние новости

Как писал УНИАН, недавно СБУ прямо во время министерского совещания накрыла "крота" в государственных органах Украины. Агентом ФСБ оказался чиновник Государственного космического агентства, который имел секретную информацию о стратегических предприятиях, а также доступ к тайным спутниковым снимкам.

Также сообщалось, что в Киеве задержали агентов ГРУ, которые пытались обесточить север Украины. Злоумышленники действовали в Киевской, Черниговской и Сумской областях. Также агенты должны были выявлять и передавать оккупантам координаты радиолокационных станций ВСУ.

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