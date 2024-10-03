Речь идет о наказании для сталкеров.

В Верховной Раде Украины предлагают установить ответственность за такой вид психологического домашнего насилия как сталкинг.

2 октября группа народных депутатов зарегистрировала проект закона 12088. Согласно ему, сталкинг - это форма психологического домашнего насилия, которая выражается в нежелательном навязчивом внимании к человеку, длительном слежении за пострадавшим от домашнего насилия и пребывании возле места его проживания.

Также предлагается ввести в законодательство новый термин - киберпреследование. Этот вид преследования предусматривает постоянное наблюдение за человеком с помощью информационных и коммуникационных технологий:

Видео дня

кража личных данных;

шпионаж через соцсети, мессенджеры, электронную почту и телефон;

кража паролей или взлом устройств для установки приложений геолокации, в том числе шпионского программного обеспечения.

В записке подчеркивается, что сталкинг - это не "новомодный" зарубежный термин, а серьезная проблема, которая может привести к трагическим последствиям. Приводятся данные исследования в США, согласно которым три четверти пострадавших женщин, которых преследовали, подвергались физическому насилию.

Согласно законопроекту, судебное решение суда первой инстанции о применении ограничительной меры к людям, совершившим домашнее насилие, должно вступать в законную силу с момента провозглашения, а обжалование не должно останавливать его выполнение.

В пояснительной записке сказано, что ежегодно от насилия в Украине страдает около 200 тысяч человек, 90% из них - женщины. По данным Министерства соцполитики, с 2017-го по 2023 год случаи совершения домашнего насилия росли. Если в течение 2017 года было зарегистрировано 96 606 обращений, то уже в 2020 году - 211 362, 2021 год - 284 221, 2022 год - 251 829, 2023 год - 251 954.

Домашнее насилие в Украине

Ранее министр внутренних дел Игорь Клименко также сообщал о росте случаев домашнего насилия в стране.

По его словам, 60% тех, кто совершает домашнее насилие, являются военными. Поэтому важно обеспечивать военнослужащим надлежащую психологическую реабилитацию.

Вас также могут заинтересовать новости: