Добавить цвета: как изготавливают аэрозольные краски украинские производители (видео)

ООО "Ньютон-Промсервис" производит широкий ассортимент автомобильных эмалей и красок в аэрозольной упаковке. Сейчас коллектив насчитывает почти две сотни работников, одна смена производит почти 13 тыс. баллонов.

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Производство краски начинается с сыпучей так называемой смолы. Кроме того, в состав краски входят пигменты в виде пудры. И основной компонент - непосредственно растворитель. Затем все компоненты смешивают в единую субстанцию.

"После смешивания краска попадает на линию, которая дозировано наполняет баллоны краской и газом", - говорится в сюжете.

География использования таких красок - разнообразная. Например, благодаря им появился настоящий вид искусства - стрит-арт.