Украинские свадебные платья для звезд Голливуда и президентских семей /

Свадьба - самый важный день в жизни женщины, и "самый страшный" для мужчины. "Альфа-самец" прощается с холостяцкой жизнью и за это еще должен выложить кругленькую сумму.

Например, Трамп, чтобы осчастливить свою жену, выложил 1 миллион долларов, 200 тысяч из которых ушло на платье Мелани (супруга Трампа, - ред.) от самого Кристиана Диор.

Как сэкономить на свадебном платье, не потеряв шика и не обанкротиться, знает известная украинская дизайнер Оксана Муха. "Каждая женщина себе может найти на свой кошелек", - отмечает дизайнер.

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Оксана Муха начинала свой бизнес в далеком 1994 году с маленького ателье в Львове. Сегодня география бренда разрослась по всему миру, а это 46 стран, среди которых: Франция, Нидерланды, Германия, Ирландия, Чехия, Норвегия, Польша, Испания. Это далеко не весь список стран, где продаются платья украинского кутюрье.

"У нас большие объемы продаж. Каждый раз у нас партиями идет отправка и мы отправляем по 3-4 клиента в день с таможни. Каждый клиент заказывает себе допустим 10-20 платьев", - рассказывает Оксана Муха.

Ткани и отделку Оксана использует высокого уровня. Диапазон цен на платья - от 4 тысяч гривен до бесконечности.

На производстве работают исключительно с новыми и единственными в Украине технологиями.

Несмотря на колоссальный успех, компания для Оксаны - это не просто бизнес. "Для меня это прежде всего удовольствие", - говорит дизайнер.