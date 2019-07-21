На 223 округе в Киеве накаляется обстановка: на пяти участках комиссии не считают голоса, а у стен ОИК - сотня "свободовцев"

Возле окружной избирательной комиссии в 223-м избирательном округе в Киеве на Щербакова, 43, уже находятся около ста представителей ВО «Свобода» и столько же правоохранителей.

Члены пяти участковых избирательных комиссий по 223-му избирательному округу в Киеве с момента закрытия участков не могут начать подсчет голосов.

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Об этом УНИАН сообщили в киевском штабе политической партии «Слуга народа».

«Избирательные комиссии закрылись в 20.00 для подсчета голосов, 5 из них в 223-м избирательном округе уже два часа сидят и ничего не делают - моют полы, снимают шторы, разбирают свои бумаги, просто сидят за столами, будто они ждут какие-то указания», - говорится в сообщении.

Тем временем, возле окружной избирательной комиссии в 223-м избирательном округе в Киеве на Щербакова, 43, уже находятся около ста представителей ВО «Свобода» и столько же правоохранителей.

«Левченко (действующий народный депутат, кандидат в народные депутаты Юрий Левченко - УНИАН) призвал представителей «Свободы» начинать «раскачивать» ситуацию в ОИК», - заявили в штабе.

«Мы считаем, что те избирательные комиссии, которые не распечатали ни одну урну, не гасят бюллетени, они ждут какой-то сигнал», - убеждены в политсиле.