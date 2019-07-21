Обнародованы данные экзит-пола ТСН: "Слуга народа" набирает 44,4% голосов избирателей

Всего опрошено около 40 000 избирателей.

За партию «Слуга народа» проголосовали 44,4%, за партию «Оппозиционная платформа - За життя» - 12,5%, за партию «Европейская солидарность» - 8,5%, за партию «Батькивщина» - 7,7%, за партию «Голос» - 6,0% избирателей.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют данные всеукраинского экзит-пола, проведенного по заказу программы ТСН на телеканале «1+1».

По данным экзит-пола, за партию «Сила и честь» проголосовали 3,9%, за партию «Оппозиционный блок» - 3,0%, за Радикальную партия Олега Ляшко - 2,9%, за «Партию Шария» - 2,8%, за партию ВО «Свобода» - 2,5%, за партию «Украинская стратегия Гройсмана» - 2,0%.

За других кандидатов, как свидетельствуют данные экзит-пола, проголосовало менее 2% избирателей.

Всеукраинский экзит-пол проведен 21 июля исследовательскими компаниями Kantar TNS и Info Sapiens по заказу телеканала 1 + 1. Всего опрошено около 40 000 избирателей.

Опросы избирателей в многомандатном избирательном округе проведены на 600 избирательных участках по всей Украине (кроме специальных, заграничных участков и оккупированных территорий). Метод: личное интервью на выходе с избирательных участков (экзит-пол). Теоретическая статистическая погрешность выборки - не более 0,7%, но с учетом дизайн-эффекта и опыта предыдущих экзит-полов, учитывающего и систематические погрешности (например неохват специальных и заграничных участков), Кантар TNS и Info Sapiens предполагают, что погрешность не превысит 3%.