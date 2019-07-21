Вакарчук о возможной коалиции Слуги народа и Голоса: "нужно дождаться окончательных результатов"

Заместитель председателя партии «Голос» Ярослав Юрчишин подчеркнул, что ни при каких обстоятельствах "Голос" не войдет в состав коалиции с пророссийскими партиями.

Председатель партии «Голос» Святослав Вакарчук заявил, что до объявления окончательных результатов парламентских выборов не будет комментировать, готова ли партия войти в состав коалиции со «Слугой народа».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге в штабе "Голоса", отвечая на вопрос журналистов, готов ли "Голос" войти в коалицию со "Слугой народа", несмотря на то, что "Слуга народа", по данным экзит полей, не сможет самостоятельно сформировать большинство в парламенте.

"С первого дня после того, как будут понятны окончательные результаты выборов, имея в виду официальные результаты от ЦИК, мы готовы приступить к разговорам с другими политическими силами, которые декларируют те же принципиальные вопросы, которые декларируем мы. Сейчас преждевременно говорить о каких-либо конкретных конфигурациях. Нужно дождаться окончательных результатов и все предметно обсудить", - сказал Вакарчук.

Также он заявил, что члены партии «Голос» готовы занять какие-либо должности в органах власти.

В свою очередь заместитель председателя партии «Голос» Ярослав Юрчишин отметил, что ни при каких обстоятельствах "Голос" не войдет в состав коалиции с пророссийскими партиями.

"Мы никогда не войдем в коалицию с пророссийскими силами, представляющими не украинский интерес, а интерес страны-оккупанта, как бы они не назывались и за которую бы жизнь они не выступали", - сказал он.

Также Юрчишин добавил, что "Голос" может войти в коалицию "со старыми политиками", если они обновятся.

«Следующее - это коалиция со старыми политиками. Для того, чтобы старые политики смогли войти в новую коалицию, они должны обновиться не формально, прикрывшись несколькими новыми лицами, а фактически своей программой, показав, что они готовы не объявлять поход к европейским стандартам, а воплощать все, чтобы и в Украине были европейские стандарты жизни», - сказал он.

В то же время Юрчишин отметил, что «Голос» готов войти в коалицию с новыми политическими силами, «если за ними не стоят олигархи, не стоит коррумпированный интерес».

Кроме того, Юрчишин не исключил, что "Голос" может войти в коалицию с партиями "Батькивщина" и "Европейская солидарность", если они будут иметь те же приоритеты в своей деятельности, и "Голос", - справедливость, реформирование работы парламента, деолигархизация.

"Порошенко и Тимошенко, если смогут искренне и честно говорить о деолигархизации, мы с ними готовы вести переговоры", - сказал Юрчишин.