"Поделили на правильных и неправильных": Зеленский записал новое обращение к украинцам (видео)

В ролике снялись несколько десятков человек, которые, судя по всему, представляют разные слои населения.

Кандидат в президенты Владимир Зеленский записал новое видеообращение к украинцам.

Видео политик разместил на странице в Facebook.

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В ролике снялись несколько десятков человек, которые, судя по всему, представляют разные слои населения.

"Это мы. Те, кого поделили на правильных и неправильных, на малороссов и вышиватников, те, кого называют быдлом, клоунами, хохлами. Но мы - это украинцы. На севере, юге, востоке и западе. И мы устали стоять на месте в ожидании пока закончится эпоха жадности, бедности, лжи. Поэтому мы делаем это вместе україномовні и русскоговорящие, богатые и безработные, те, кто защищают Украину и те, кого заставили искать счастья за границей. Мы разные, но такие одинаковые. Объеденимся, чтобы двигаться вперед. Ведь 21 апреля выбор только один - прошлое или будущее", - говоритна видео Зеленский.

Как сообщал УНИАН, повторное голосование на очередных выборах президента Украины (второй тур) состоится 21 апреля 2019 года.

Как сообщал УНИАН, 3 апреля Зеленский заявил о готовности идти на дебаты с Порошенко перед вторым туром президентских выборов, однако озвучил ряд условий. В частности, дебаты должны проходить на НСК «Олимпийский», перед народом Украины, и чтобы все каналы имели право транслировать дебаты в прямом эфире, а также кандидаты должны пройти медицинскую экспертизу и доказать народу, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов.

Заместитель гендиректора по админроботе НСК «Олимпийский» Виктор Анисимов заверил, что стадион имеет все возможности для проведения дебатов, и ожидает официальную заявку до 17 апреля.

Порошенко, в свою очередь, заявил, что ждет Зеленского 14 апреля на НСК «Олимпийский» для проведения дебатов.

8 апреля Зеленский выступил с заявлением, что дебаты с Порошенко на НСК «Олимпийский» состоятся 19 апреля.