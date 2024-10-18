Один из путей предполагает продолжение поддержки союзниками.

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что президентские выборы в США, а именно их исход имеет решающее значение для вступления Украины в НАТО и ее будущего в целом, пишет Financial Times.

"Я не знаю, что нам предложат после выборов (в США - УНИАН). Мы видим три разных пути вперед", - отметил украинский лидер.

Отмечается, что один из этих путей - продолжение поддержки Украины хоть и союзниками, которые все еще "боятся некоторых рисков", сказал Зеленский. Два других пути предполагают улучшение или ухудшение ситуации для Украины в зависимости от того, кто победит в президентской гонке.

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"Будет ли это более позитивно? Или менее позитивно? Честно говоря, я не знаю. И это очень чувствительно для нашего народа", - заявил Зеленский.

Издание напомнило о позиции по Украине двух главных кандидатов в президенты США: Камала Харрис заявила, что взвесит возможность членства Украины в НАТО в будущем, а Дональд Трамп раскритиковал военную помощь Киеву и заявил, что быстро закончит войну в случае избрания.

Напомним, накануне Зеленский рассказал, о чем говорил с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом во время их встречи в сентябре. По его словам, он заявил ему, что ради собственной безопасности Украина или должна стать членом НАТО, или должна иметь ядерное оружие.

Позже стало известно, что Трамп обвинил Зеленского в начале войны. Он назвал его "одним из величайших продавцов" и сказал, что именно Зеленский "не должен был допустить начала этой войны": "Эта война - проигрышная".

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