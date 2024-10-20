В преддверии президентский выбров, как отметило издание, риторика Трампа становится все более мрачной и вульгарной.

Душевное состояние кандидата в президенты США Дональда Трампа вызвало еще большую обеспокоенность после того, как он грубо высказался об анатомии покойного гольфиста Арнольда Палмера во время митинга в Пенсильвании.

Он позволил себе такое, отклонившись от политического сценария своего выступления, пишет Financial Times. "Когда он принимал душ с другими спортсменами, они выходили оттуда и говорили: "О Боже, это невероятно"", - сказал Трамп, имея в виду гениталии Палмера. "У нас здесь есть очень утонченные женщины, но они привыкли смотреть на Арнольда".

Издание отметило, что непристойное заявление дополняет череду подобных, прозвучавших в ходе предвыборной кампании политика, которые вызвали обеспокоенность по поводу душевного состояния Трампа. Его союзники-республиканцы пытались убедить его сосредоточиться на политических вопросах, но Трамп продолжал отклоняться от курса.

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В преддверии президентский выбров, как отметило издание, риторика Трампа становится все более мрачной и вульгарной. Издание напомнило, что на одном из митингов Трамп также высказался о своей сопернице Камале Харрис. "Ты должен сказать Камале Харрис, что с тебя хватит, что ты просто не можешь больше это терпеть... ты дерьмовый вице-президент", - сказал политик.

Трамп и выборы в США

14 октября экс-глава Объединенного комитета начальников штабов, генерал Марк Милли заявил, что кандидат в президенты США Дональд Трамп является "самым опасным человеком для этой страны". Он предупредил, что Трамп "фашист до мозга костей", поэтому Милли испытывает тревогу в связи с перспективой его избрания президентом США.

"Никто никогда не был так опасен для этой страны, как Дональд Трамп. Теперь я понимаю, что он полный фашист. Он самый опасный человек для этой страны", - сказал Милли.

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