Под колеей на перегоне повторно просел грунт, из-за чего один поезд пришлось пустить в объезд.

В Черновицкой области произошло повторное проседание почвы под колеей на перегоне Новоселица - Мамалыга.

Как сообщает пресс-служба "Укрзализныци", повторное проседание земполотна под колеей зафиксировано ночью 23 сентября.

"Для безопасности пассажиров поезд №118/117 Чернигов - Черновцы направлено к конечной станции объездным путем, через Тернополь и Залещики (поезд не делает остановок на станциях)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что этот поезд в итоге должен был прибыть в Черновцы ориентировочно в 10:15: время задержки составляет около 2 часов.

Читайте такжеTesla запатентовала лазерные "дворники""В дальнейшем и до стабилизации ситуации с состоянием земполотна отправка рейса с обеих конечных станций будет происходить по расписанию. Но из-за объезда время поезда в пути увеличится ориентировочно на 2 часа", - уточнили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что к ликвидации последствий провала привлечены специалисты ГСЧС и "Укрзализныци".

Как сообщал УНИАН, 19 сентября под колеей на перегоне Новоселица-Мамалыга в Черновицкой области образовалась пропасть глубиной около 6 метров. В связи с этим был изменен маршрут поезда Черновцы - Чернигов.

21 сентября "Укрзализныця" отремонтировала участок пути, пострадавший из-за обвала грунта.

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Автор: Светлана Макринская