Отмечается, что восстановительные работы уже ведутся, но займут не менее 10 часов.

"Укрзализныця"изменила маршрут поезда Черновцы-Киев из-за оползня в районе карстовых пещер на одном из перегонов.

Об этом сообщает пресс-служба"Укрзализныци".

"В районе карстовых пещер на перегоне Новоселица - Мамалыга из-за подмыва грунта произошел провал в земляном полотне", - говорится в сообщении.

Отмечается, что восстановительные работы уже ведутся, но займут не менее 10 часов.

Читайте такжеВ поезде "Укрзализныци" сломанную лампу "надежно" приклеили к потолку медицинским пластырем (фото)"Поэтому нам придется пускать поезд №118 Черновцы - Киев отправлением из Черновцов в 19:46 через Залещики и Тернополь. С маршрута будут исключены остановки на станциях Новоселица, Ларга, Каменец-Подольский, Дунаевцы, Гречаны", - отметил перевозчик.

В "Укрзализныце" пассажиров просят не волноваться по этому поводу.

"Пассажиров с этих станций (а их у нас 154) просим не волноваться, за вами уже выехали три вагона, которые доставят вас в Хмельницкий, куда с задержкой ориентировочно на один час прибудет объездным маршрутом поезд №118", - добавили в пресс-службе.

На фото видно, что часть пути просо висит в воздухе, что может привести к серьезной аварии, если по нему проедет поезд.

Как ранее сообщал УНИАН, "Укрзализныця" с 5 октября этого года запускает новый региональный поезд из Киева в город Гайворон в Кировоградской области.

Автор: Тамара Отовская