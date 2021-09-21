После завершения ремонта участка железнодорожного пути поезд Черновцы – Чернигов снова будет ездить привычным маршрутом.

Государственное акционерное общество "Укрзализныця" отремонтировало участок железнодорожного пути в Черновицкой области, который был поврежден из-за обвала грунта на маршруте поезда Черновцы – Чернигов.

Участок отремонтирован по состоянию на вечер вторника, 21 сентября, сообщила пресс-служба "УЗ".

"Работы по восстановлению железнодорожных путей на участке Новоселица - Мамалыга завершены. Сегодня поезд №118 Черновцы – Чернигов будет курсировать по привычному маршруту", – говорится в сообщении.

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Напомним, 19 сентября стало известно, что на перегоне Новоселица – Мамалыга в районе карстовых пещер из-за подмыва грунта под железнодорожным полотном произошел обвал. В результате обвала грунта часть путей просто зависла в воздухе.

Через обвал "Укрзализныця" изменила маршрут поезда Черновцы – Киев.

В "УЗ" сообщали, что восстановительные работы на пути могут занять не менее 10 часов.

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Авторы: Анна Нагорная, Екатерина Присяжнюк