Существует большая угроза для восстановления работы аэропортов даже в Киеве, где есть эффективная система ПВО.

Возобновление пассажирских авиарейсов во время полномасштабной войны было бы достаточно рискованным и нецелесообразным решением. Об этом сказал военный обозреватель Александр Коваленко в эфире телемарафона, отвечая на вопрос по поводу возможности возобновления полетов в Украине для населения.

"Если мы говорим о Киеве, об открытии аэропортов "Борисполь" или "Жуляны", то это рискованная вообще миссия", – подчеркнул он.

По его словам, многие считают, что открытие аэропорта где-то на территории Украины является элементом демонстрации того, что мы осуществим достаточно эффективное сопротивление российской агрессии.

Видео дня

"Но с другой стороны – это большая угроза, если мы говорим о Киеве, что могут быть нанесены удары баллистической компонентой. И не только баллистической, это может быть гиперзвуковая компонента, например, это ракета "Оникс", которую уже по Киеву пытались использовать, а также Х47/М2 "Кинжал", – сказал Коваленко.

Он отметил, что в Киеве и области есть достаточно эффективная, одна из лучших в Европе эшелонированных ПВО. "Но самая совершенная ПВО не предусматривает 100% гарантии безопасности. Это нецелесообразное на сегодня решение", – подчеркнул эксперт.

Вопрос возобновления авиаперелетов

Как сообщал УНИАН, директор Международного совета аэропортов Европы (ACI EUROPE) Оливье Янковец считает, что авиасообщение в Украине могут восстановить до конца 2024 года.

Он отметил, что несмотря на военные риски Украина не останавливает поезда, а они очень медленные в отличие от самолетов. Однако все почему-то решили, что авиация более опасна. По его словам, это не совсем правильно с точки зрения оценки рисков.

В то же время, по прогнозу Европейской организации по безопасности воздушной навигации, речь идет об ограничении на полеты над Украиной до 2029 года.

Вас также могут заинтересовать новости: