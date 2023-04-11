Украинское воздушное пространство будет открыто сразу после завершения военных действий и победы Украины.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре "Украэроруха". Отмечается, что опубликованный прогноз базируется на текущей ситуации в авиационной отрасли и конфигурации маршрутов.
Поэтому учитывая факт существующей военной агрессии Российской Федерации на территории Украины, специалисты Евроконтроля на основе этих актуальных входных данных сделали предположение до конца горизонта планирования до 2029 года.
В "Украэрорухе" объяснили, что Eurocontrol не генерирует и не использует военные прогнозы, аналитику и предположения для создания своих прогнозов.
"После появления новых объективных факторов, как то завершение войны и переформатирование сети маршрутов, прогноз Евроконтроля будет обновлен с использованием новых данных. Несмотря на обстоятельства форс-мажора, вызванные военной агрессией Российской Федерации, Украина полноценно готовится к возобновлению полетов в своем воздушном пространстве", - говорится в сообщении.
Отмечается, что "Украэрорух" совместно с Евроконтролем разработал План мероприятий по восстановлению аэронавигационного обслуживания в воздушном пространстве Украины.
"Такой план охватывает полный спектр необходимых составляющих процесса: восстановление инфраструктуры, операционные процедуры, авиационную безопасность, подготовку персонала, сертификацию, взаимодействие с международными партнерами, финансирование и т.д.", - добавили в "Украэрорухе".
Прогноз Eurocontrol относительно полетов над Украиной
Как сообщает УНИАН, ранее Европейская организация по безопасности воздушной навигации (Eurocontrol) опубликовала весенний отчет, в котором говорилось, что ограничения на полеты гражданской авиации в воздушном пространстве Украины, Молдовы, Беларуси и России будут действовать до 2029 года. Среди перечисленных причин прекращения полетов гражданской авиации - полномасштабная война в Украине.
Авиационный эксперт Богдан Долинце отметил, что этот прогноз является исключительно предположением Евроконтроля. По словам эксперта, "Украэрорух" не может четко прогнозировать, потому что очень сложно определить, что будет происходить с воздушным пространством.
Напомним, 24 февраля 2022 года Украина полностью закрыла свое воздушное пространство для гражданских самолетов из-за полномасштабного вторжения России. ЕС и США ввели против РФ санкции, предусматривающие закрытие неба для российских самолетов. Россия сделала аналогичный ответный шаг.