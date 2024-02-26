Нужно закрыть все вопросы безопасности.

В понедельник, 26 февраля, глава Офиса президент Андрей Ермак заявил, что Украина работает над возобновлением работы одного из аэропортов, пишет liga.net со ссылкой на его выступление во время презентации программы "Сделано в Украине".

"Мы работаем над тем, чтобы открыть один из аэропортов. Но это произойдет только тогда, когда все вопросы безопасности будут [закрыты]. Мы понимаем, насколько это будет мощный толчок для развития экономики", – объявил Ермак.

В то же время он не уточнил, какой именно аэропорт может возобновить работу.

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Вопрос восстановления авиаперелетов

Разговоры о возобновлении авиасообщения периодически возникают среди чиновников Украины и не только. Так, в феврале 2024 года Международного совета аэропортов Европы (ACI EUROPE) Оливье Янковец заявил, что авиасообщение в Украине могут восстановить до конца 2024 года.

Министр развития общин, территорий и инфаструктуры Александр Кубраков заявил, что Украина ведет консультации с регуляторами безопасности США и ЕС по восстановлению авиационного пространства. Украина подает официальные заявления и оценку рисков в соответствующие регуляторы.

Одновременно украинской авиации нужен месяц для полноценной подготовки, чтобы начать перевозку пассажиров. Для старта необходимых работ ждут только разрешения на полеты.

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