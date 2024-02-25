Он также рассказал, какие меры нужно принять для обеспечения полетов.

Авиасообщение в Украине могут восстановить до конца 2024 года. Такое мнение высказал директор Международного совета аэропортов Европы (ACI EUROPE) Оливье Янковец.

"Я бы на это надеялся. С высокой вероятностью думаю, что да. Несмотря на военные риски Украина не останавливает поезда, а они очень медленные в отличие от самолетов. Однако все почему-то решили, что авиация более опасна. Это не совсем правильно с точки зрения оценки рисков. Тем более, что есть технологии, как сделать полеты даже в нынешних условиях безопасными", – сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, в частности, надо убедиться, что система противовоздушной обороны расположена там, где она должна быть. Кроме того, необходимо решить вопрос со страховыми компаниями.

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"Нужно выдать NOTAM. Этот шаг должен произойти в координации с ЕС, прежде всего с EASA. Мы обсуждали это в последние месяцы, довольно долго, и я чувствую, что технически мы добились значительного прогресса. Думаю, нам нужно настаивать, чтобы это произошло сейчас", – пояснил Янковец.

В то же время на вопрос о том, может ли EASA разрешить полеты только из одного аэропорта Украины, он сказал, что ответить не может, поскольку "не имеет доступа к кейсам безопасности".

"Будет решение украинского правительства, какая часть воздушного пространства открывается. Многие говорят, что первым аэропортом, из которого возобновятся полеты, будет Львов, поскольку он находится на западе Украины, где более безопасно ... Я не имею всех составляющих, для того чтобы сделать такое суждение. Этот вопрос определенно не для ACI EUROPE. Решения должны принимать компетентные органы в Украине при поддержке EASA", – констатировал гендиректор Международного совета аэропортов Европы.

Возобновление полетов в Украине

С начала полномасштабного вторжения России небо в Украине закрыто для гражданских самолетов. Вопрос возобновления полетов в Украине обсуждался уже не один раз.

В июле 2023 года в Воздушных силах ВСУ подчеркивали, что восстанавливать авиасообщение в Украине пока опасно. Отмечалось, что вражеские ракеты и дроны могут появиться в любой точке Украины.

В феврале 2024 года председатель Госавиаслужбы Украины Александр Бильчук заявил, что украинской авиации нужен месяц для полноценной подготовки, чтобы начать перевозку пассажиров. Для старта необходимых работ ждут только разрешения на полеты.

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