Сегодня в Киеве и Киевской области был проведен ряд обысков, во время которых изъяли документацию о приобретении железнодорожных вагонов у юридических и физических лиц РФ

Следователи Национальной полиции Украины раскрыли незаконный ввоз в Украину железнодорожных вагонов из Российской Федерации.

Как сообщает Управление коммуникации Нацполиции, более 600 вагонов были завезены в Украину и поставлены на учет по поддельным документам.

По словам правоохранителей, ввоз на таможенную территорию Украины в режиме импорта железнодорожных вагонов противоречит требованиям постановления Кабинета министров Украины от 30 декабря 2015 № 1147 "О запрете ввоза на таможенную территорию Украины товаров, происходящих из Российской Федерации".

"Правоохранители установили, что один из субъектов хозяйственной деятельности из РФ ввез на таможенную территорию Украины более 600 железнодорожных вагонов, которые были взяты на учет по поддельным документам относительно их происхождения. Кроме того, срок эксплуатации части вагонов истек в 2020 году", - отметили в полиции.

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Также сегодня на территории Киева и Киевской области был проведен ряд обысков, во время которых изъяли документацию о приобретении железнодорожных вагонов у юридических и физических лиц РФ и ввозе их на таможенную территорию Украины.

В полиции отмечают, что досудебное расследование проводится по ч. 2 ст. 364 и ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины. По фактам злоупотребления служебным положением и служебной подделки фигурантам грозит лишение свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, со штрафом от 500 до 1 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (от 8 тыс. 500 до 17 тыс. грн).

Что этому предшествовало

Сегодня, 8 апреля, глава комиссии нардеп Юлия Гришина сообщила, что Государственное бюро расследований (ГБР) проводит обыск в центральном офисе акционерной компании «Укрзализныця» (УЗ) в Киеве.

Ранее в апреле Служба безопасности Украины разоблачила коррупционную схему присвоения более 20 млн грн должностными лицами регионального филиала «Львовская железная дорога» и руководителем одного из заводов на востоке Украины.

В январе этого года Верховная Рада создала Временную следственную комиссию (ВСК) по вопросам проверки и оценки состояния компании «Укрзализныця», расследования фактов возможной бездеятельности, нарушений законодательства органами управления указанного предприятия, которые привели к значительному ухудшению технического состояния предприятия и основных производственных показателей.

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Автор: Надя Пришляк